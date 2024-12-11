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ANKARALI TURGUT’UN KIZI KÜÇÜK KARDEŞLERİNE İSYAN ETTİ: “SENİ BU HÂLE GETİRDİLER”

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Türk müziğinin sevilen ismi Ankaralı Turgut, gerçek adıyla Turgut Karataş, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyor. Kasım ayında Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde entübe edilen ünlü sanatçının sağlık durumu ciddiyetini korurken, ailesi içinde yaşanan anlaşmazlıklar gündeme damgasını vurdu. Turgut’un kızı Eylem Boran, kardeşlerine yönelik sert açıklamalarda bulundu.

“SENİ BU HÂLE KOYANLAR BABAM SİZDEN BİN BETERSİNİZ”

Eylem Boran, sosyal medya hesabından babasının hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı. Babasının bu duruma düşmesinde kardeşlerini suçlayan Boran, “Seni bu hâle koyan evlatların senden bin beter olsun. Ne olur uyan babam. Benim için ne olur uyan” ifadelerini kullandı.

Bir takipçisinin sorusu üzerine Boran, kardeşlerinin babalarına hem sosyal medyada iftira attığını hem de telefonla küfür ettiğini belirtti. Bu olayların Ankaralı Turgut’un sağlık durumunu olumsuz etkilediğini savunan Boran, “Onlar babama çok beddua ettirdi. Sonunda babam yoğun bakıma düştü” dedi.

GEÇMİŞTE DE EVLATLARINA İSYAN ETMİŞTİ

Ankaralı Turgut, geçmişte de çocuklarıyla yaşadığı sorunları kamuoyuyla paylaşmıştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, “27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Hakkım size haram olsun” diyerek çocuklarını evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Akciğer kanseriyle mücadele eden 60 yaşındaki sanatçı, 5 Kasım’dan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyor. Hayranları ve sevenleri, Ankaralı Turgut için dua ederken, aile içindeki anlaşmazlıklar dikkat çekmeye devam ediyor.

Ankaralı Turgut’un sağlık durumuyla ilgili güncel bilgileri paylaşan ailesi, sevenlerinden dua talebinde bulundu. Yaşanan aile içi sorunlar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com

ANKARALI TURGUT’UN KIZI KÜÇÜK KARDEŞLERİNE İSYAN ETTİ: “SENİ BU HÂLE GETİRDİLER”
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