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Otomobil Satışlarında Yeni Dönem: Yetkisiz İlanlara Engel Geliyor

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektöründe yürütülen yeni düzenlemeyi duyurdu. 1 Ocak 2025 itibarıyla emlak sektöründeki yetki doğrulama uygulamasının kapsamı genişletilerek otomobil satış ilanlarını da kapsayacak şekilde yürürlüğe girecek.

Yetki Doğrulama Sistemi (EİDS) Nedir?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kayıt dışı ticaretle mücadele amacıyla devreye alınan bir uygulamadır. Şu anda emlak sektöründe uygulanmaya başlanan sistem:

  • İlan sitelerine giriş yapmadan önce kimlik doğrulamasını zorunlu kılıyor.
  • 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yetki doğrulama adımı devreye girecek.

Otomobil Satış İlanlarına Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanı Bolat, otomotiv sektöründe de aynı uygulamanın hayata geçirileceğini belirterek şu açıklamada bulundu:

“Emlak ilanları bakımından 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yetkisiz kişiler taşınmaz ilanı veremeyecektir. Önümüzdeki günlerde otomotiv sektörü bakımından yürüttüğümüz çalışmaları da aynı tarihte yürürlüğe girecek şekilde tamamlayacağız.”

Kapsam ve Hedef

  • Yetkisiz kişilerin ilan vermesinin önüne geçilecek.
  • Kayıt dışı otomobil ticareti ile etkin mücadele sağlanacak.
  • İlan sitelerinde şeffaflık artarken, tüketici mağduriyetleri azaltılacak.

Neden Önemli?

Otomobil sektöründe özellikle fahiş fiyatlandırmalar, kayıt dışı satışlar ve yetkisiz kişilerin ticareti sektörde büyük bir sorun oluşturuyor. Yeni düzenlemeyle bu tür sorunların önüne geçilmesi ve daha güvenilir bir pazar ortamı oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr

Otomobil Satışlarında Yeni Dönem: Yetkisiz İlanlara Engel Geliyor
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