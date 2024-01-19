‘Yazın bir tarafa’ diyerek duyurdu! Emekliye ek zam iddiası, tarih verdi

FATİH PORTAKAL’DAN EK ZAM İDDİASI! TARİH VERDİ

Gazeteci Fatih Portakal bugün canlı yayında dikkat çeken bir iddiada bulundu. ‘Yazın bir tarafa‘ diyerek açıklama yapan Portakal, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir zam daha olabileceğini ifade ederek tarih verdi. Portakal şunları ifade etti: