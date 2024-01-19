‘Yazın bir tarafa’ diyerek duyurdu! Emekliye ek zam iddiası, tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan en düşük emekli maaşının da 10 bin TL olduğunu aktarmıştı. Gazeteci, Fatih Portakal dikkat çeken bir iddiada bulunup SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir zam daha olabileceğini ifade ederek, tarih verdi.
3 Ocak’ta enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 37,57’lik zam oranı kesinleşmişti. Ancak asgari ücret ve memur ile emeklisine yapılan yüzde 50 zam oranı sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de zam oranlarının yüzde 50’ye tamamlanması yönünde açıklamalar gelmişti.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 5 EK ZAM!
Gözler hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek açıklamaya çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024’ün ilk kabinesi sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapılacağını belirtmişti.
Erdoğan, emeklilere yüzde 5 ek zam yapılacağını ifade ederek, zam oranının yüzde 42,6’ya yükselttiğini aktarmıştı.
Açıklamasının devamında Erdoğan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL’den 10 bin TL’ye yükseltildiğini duyurmuştu.
FATİH PORTAKAL’DAN EK ZAM İDDİASI! TARİH VERDİ
Gazeteci Fatih Portakal bugün canlı yayında dikkat çeken bir iddiada bulundu. ‘Yazın bir tarafa‘ diyerek açıklama yapan Portakal, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir zam daha olabileceğini ifade ederek tarih verdi. Portakal şunları ifade etti:
“Emekli mutsuz. Ben size söyleyeyim mi? Emekliler mutsuz. Ben bu emeklilere ekstra bir düzenlemenin Mart ayında olabileceğini düşünüyorum. Yazın bir tarafa.”