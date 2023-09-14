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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Putin’in karşısına oturmadan bakın ne yaptırdı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Putin’in karşısına oturmadan bakın ne yaptırdı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Eylül 2023 - 13:17

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı zirvede oturacağı koltuğun dayanıklılığını korumalar kontrol etti. Koltuğun, Kuzey Kore liderini taşıyıp taşımayacağını kontrol eden koruma ekibi, radyasyon testinden geçirdikleri koltuğu ayrıca bezlerle temizledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya’ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Kuzey Kore liderinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi öncesinde yaşananlar ise ilgi çekti. Kuzey Kore liderinin koruma ekibi, Kim Jong-un’un oturacağı koltuğu sıkı kontrolden geçirdi. Aşırı kilolu Kim Jong-un’u taşıyıp taşımayacağı kontrol edilen koltuğu ayrıca radyasyon testi de yapıldı.

KOLTUĞU TEMİZLEDİLER

Kim Jong-un’un yaklaşık 136 kilo olduğu bilindiği için, Kuzey Koreli korumalar titiz bir şekilde koltuğu inceleyip kontrol etti. Korumalar kontrolü tamamladıktan sonra koltuğu bezlerle temizledi.

RADYASYON TARAMASI YAPILDI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un oturacağı koltuğa ayrıca radyasyon testi de uygulandı.

KORUMALAR TEYAKKUZ HALİNE GEÇTİLER

Zirvede istenmeyen bir olay yaşanmaması için iki ülkenin güvenlik güçleri ve Kuzey Koreli yetkililer adeta teyakkuz halinde oldular.

 

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