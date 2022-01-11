Aleyna Tilki’nin sevgilisi Uzi’nin konserine narkotik baskını

Aleyna Tilki’nin sevgilisi Uzi’nin konserine narkotik baskını

ŞARKICI Aleyna Tilki ile yaşadığı aşkla gündem olan rap şarkıcısı Uzi’nin Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konserini narkotik ekipleri bastı. Konseri dinlemeye gelen bir kişinin ‘uyuşturucuya özendiriyor’ ihbarı üzerine konsere giden ekipler, Uzi’nin bilgisine başvurdu. Şarkıcı hakkında herhangi bir adli işlem yapılmadığı öğrenildi.