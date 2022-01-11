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Aleyna Tilki’nin sevgilisi Uzi’nin konserine narkotik baskını

Aleyna Tilki’nin sevgilisi Uzi’nin konserine narkotik baskını
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11 Ocak 2022 - 13:36

Aleyna Tilki’nin sevgilisi Uzi’nin konserine narkotik baskını

ŞARKICI Aleyna Tilki ile yaşadığı aşkla gündem olan rap şarkıcısı Uzi’nin Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konserini narkotik ekipleri bastı. Konseri dinlemeye gelen bir kişinin ‘uyuşturucuya özendiriyor’ ihbarı üzerine konsere giden ekipler, Uzi’nin bilgisine başvurdu. Şarkıcı hakkında herhangi bir adli işlem yapılmadığı öğrenildi.

Aleyna Tilki ile yaşadığı aşkla son günlerde sık sık gündem olan Uzi olarak bilinen Rap şarkıcısı Utku Cihan Yalçınkaya, pazar gecesi Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi.

Aleyna Tilkinin sevgilisi Uzinin konserine narkotik baskını

Ünlü popçu Aleyna Tilki’nin de en önden izlediği konser sırasında uyuşturucu maddeden bahsettiği iddia edilen şarkıcıyı dinlemeye gelen bir hayranı polisi arayarak, şarkıcının uyuşturucu maddeye özendirdiği yönünde ihbarda bulundu. İhbarın ardından İstanbul Narkotik Şube ile Kadıköy İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, konser alanına gitti. Konserin bitmesini bekleyen ekipler, konser sonrası kulisine giden Uzi’nin bilgisine başvurdu. Ekiplerin şarkıcıya herhangi bir adli işlem yapmadığı öğrenildi. Şarkıcı Uzi ise sosyal medya hesabından konser anlarına ait fotoğrafları paylaşarak ‘Çıkan saçma sapan Magazin haberlerine aldırış etmeyin, karalama çalışmaları’ açıklamasında bulundu.

Aleyna Tilkinin sevgilisi Uzinin konserine narkotik baskını
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Aleyna Tilki’nin sevgilisi Uzi’nin konserine narkotik baskını
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