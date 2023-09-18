Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İmparator lakaplı usta şarkıcı İbrahim Tatlıses’in yürürken çekilen görüntüleri yürekleri dağladı.
71 yaşındaki ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor. 2011 yılında Maslak’ta silahlı saldırıya uğrayan ve başından vurulan İbrahim Tatlıses, ölümden dönmüştü. Tatlıses, geçtiğimiz yıllarda ise Bodrum’da büyük bir trafik kazası atlatmıştı. Kazada İbrahim Tatlıses’in içinde bulunduğu minibüs ile karşı yönden gelen kamyon çarpışmış ve savrulan araçlar, şarampole yuvarlanmıştı.
YÜRÜRKEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI
Geçirdiği sağlık problemleri nedeniyle sık sık gündeme gelen İmparator lakaplı şarkıcının son hali hayranlarını üzdü. Tatlıses’in o videosu yeniden sosyal medyada gündem oldu. Hastalıkla mücadele eden usta şarkıcı İbrahim Tatlıses’in yürürken çekilen görüntüleri yürekleri dağladı.
İBRAHİM TATLISES KİMDİR?
İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952 yılında, Şanlıurfa’da dünyaya geldi. Asıl adı İbrahim Tatlı, Türk şarkıcı, yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı, iş adamı. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve bu sene 20. yılı olan İbo Show’da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu’da da tanınmaktadır. Türkiye’de lakabı İmparator’dur.
İBRAHİM TATLISES NASIL KEŞFEDİLDİ?
1952’de Urfa’da – kendi tabiriyle bir mağarada – ciğerci Ahmet Tatlı’yla karısı Leyla’nın yedi çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses’in babası Arap, annesi Kürt Kökenlidir. Zaman zaman etnik kimliği ilgili olarak kendisi farklı açıklamalarda bulunmuştur. İbrahim Tatlıses, Kanal D’de yayınlanan bir programda kendinizi ne olarak ifade ediyorsunuz sorusuna “Babam Arap, anam Kürt, ben ise Türk’üm” diye cevap vermiştir. 2005 yılında Erbil konserinde ise Tatlıses “Babam Türk, annem Kürt, ben Türk oğlu Türk’üm size Türkiye’den selam getirdim” diyerek izleyenleri selamlamıştır.
Tatlıses doğduğunda babası cezaevinde bulunmaktaydı. Hiçbir zaman okula gitmemiştir. Daha sonra neden okuyamadığı sorulduğunda Urfa’da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik yanıtını vermiştir. Çocuk yaşlarda çalışmaya başlamıştır; su satmış, çığırtkanlık yapmıştır.
Çocuktum. 20 kuruş fazla kazanmak için sinemalarda ‘Haydi buz gibi su’ diye bağırarak su satıyordum. Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı. ‘Sus ulan eşek, seni mi dinleyeceğiz’ diye suratıma 4 tokat attı. Ve o yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi. İnşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. İnşaatta türkü söylerken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedildi. İlk başlarda Adana’da daha sonra Ankara’ya gelerek burada gazinolarda, pavyonlarda sahne aldı. 1974’te Ankara’daki Kınalı Pavyon’da söylediği “Ayağında Kundura” ile ünlenerek önce Ankara Radyosu’na, sonra da bir yılbaşı gecesi televizyona çıktı. 70’li yılların ortalarına doğru İstanbul’a geçerek burada sahne almaya başlamıştır. Burada, kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanıştı.
“Kara Kız” ile “Beni Yakma Gel Sevdiğim” adlarında 45’likler ile müzik dünyasına giriş yaptı. 30 Haziran 1976 tarihinde dışarıdan bitirdiği ilkokulun diplomasını Kilis’teki Kartalbey İlkokulu’ndan almıştır. 1978 yılında Ayağında Kundura-Ceylan filmiyle sinema sektörüne giriş yaptı. 1979 yılında Kara Yazma filminde Perihan Savaş ile rol almıştır. 1983’te Derya Tuna ile Günah filminde oynadı. İbrahim Tatlıses 1984 yılında İzmir Fuarı’nda Ekici Över Gazinosu’nda dönemin ünlü starları Gülden Karaböcek, Barış Manço, Belkıs Akkale, Arif Sağ, Sezer Güvenirgil, Beş Yıl Önce On Yıl Sonra Grubu ve Atilla Arcan ile birlikte aynı sahneyi paylaştı. 1985 yılında İbrahim Tatlıses yönetmenliğini üstlendiği, “Mavi Mavi” adlı sinema filminde Hülya Avşar ile birlikte başrolleri paylaştı. 1987’de İdobay Müzik’i kurdu. 90’larda ünü, Yunanistan ve Orta Doğu’ya kadar genişledi. İbrahim Tatlıses aynı zamanda yönetmen, oyuncu, senarist, söz yazarı, köşe yazarı, besteci, programcı ve şarkıcı kimliğiyle de tanınmıştır. İbrahim Tatlıses’in sahip olduğu şirketler; gıda, film, yapım, turizm, havacılık ve yayıncılık grubu dallarında faaliyetlerini sürdürmektedir.
10 Mart 2008 tarihinde Neden adlı albümünü Mayıs 2009 da ise Yağmurla Gelen Kadın adlı albümünü piyasaya sürmüştür. Ayrıca bu albümde çok konuşulan ve tartışılan “Şemmame” adlı Kürtçe türkü de bulunmaktadır. 2009’da yıllarca söz ve beste aldığı sanatçı Yıldız Tilbe ile müzikal olarak tüm bağını kopardığını açıklamıştır. 2010 yılında son albümü Hani Gelecektin’i piyasaya çıkardı. 2021 yılında İbrahim Tatlıses, 11 yıl aradan sonra “Gelmesin” adlı yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Sema Nur Kaplan’a aranjesi Ceyhun Çelikten’e ait single 16 Nisan 2021’de Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.
23 Eylül 2021 tarihinde İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra İstanbul Kuruçeşme’de konser verdi. Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde ki konserde Tatlıses’i, Gülben Ergen, Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Dilan Çıtak, Levent Dörter, Ayşegül Yıldız gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı. Kızları Dilan Çıtak ve Elif Ada, Tatlıses’i ilk kez sahnede izledi. Sahneye çıktığı ilk anda duygusal anlar yaşayan Tatlıses, konseri kendisine çıkmış bir milli piyango olarak tanımladı ve “Allah, ‘Yürü ya kulum’ derse, kimse ona ‘Dur’ diyemez. Her şey de Allah’tan gelir. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Mutluyum.” dedi.
İBRAHİM TATLISES’İN İŞ HAYATI
İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin yanında, gıda, inşaat ve seyahat sektörlerine girerek çeşitli yatırımlar yapmıştır. Bunlardan “Tatlıses Çiğköfte” hâlen faaliyet göstermektedir. Tatlıses TV, İbrahim Tatlıses’e ait müzik kanalıdır. Sonrasında Türksat’tan çıkmıştır. Yayın yeri ve stüdyoları Seyrantepede’dir. Kendisine ait Uplink ile Türksat uydusuna çıkmıştır. Tatlıses TV’de Türkçe müzik ağırlıklı yayın yapıldığı gibi aktüalite, magazin, şehir rehberi, talk showlar, siyaset programı gibi programlar da yayınlanmıştır. D-Smart platformundan, Türksat 2A uydusundan yayın yapmıştır. Bir dönem Digiturk, Kablo TV’de ve karasal yayın yapmıştır. Borçlarını ödeyememesi nedeniyle 5 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına son vermiştir.
14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV’de yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak’ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralandı. Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı. Doktorlar tarafından yapılan resmî açıklama şöyleydi; “Sanatçının hayatî tehlikesi var ama ilk başladığımız noktaya göre daha az.” Saldırıda İbrahim Tatlıses’in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralanmıştır. Gri renkli Fiat Linea marka arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış, 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla araç bulunmuştur. Suikastın bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak yakalanmıştır.
İki hafta boyunca Acıbadem Maslak Hastanesi’nde yoğun bakımda kalan sanatçı, 28 Mart 2011 günü doktorlarının yaptığı açıklamaya göre yoğun bakımdan çıkarılmıştır, böylece hayati tehlikesi ortadan kalkmıştır. 6 Nisan 2011 tarihi itibarıyla ailesi tedavilerin Almanya da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses’i Almanya’ya götürmüşlerdir. Sonraki yıllarda Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyada en iyiler arasında bulunan Amerikalı beyin cerrahları tarafından tıbbi beyin operasyonu yapıldı.