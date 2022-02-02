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Fenerbahçe’den beklenmedik forvet operasyonu!

Fenerbahçe’den beklenmedik forvet operasyonu!
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02 Şubat 2022 - 9:43

Son Dakika: Fenerbahçe’den beklenmedik forvet operasyonu! Michael Olunga için temaslar başladı…

Son Dakika: Fenerbahçeden beklenmedik forvet operasyonu Michael Olunga için temaslar başladı...

Fenerbahçe, forvet transferinde büyük bir ters köşeye imza atmaya hazırlanıyor. Al Duail formasını giyen Michael Olunga’ya yönelen sarı-lacivertliler, ilk etapta oyuncunun şartlarını öğrendi.

Yeni yılın ilk günlerinden itibaren forvet transferine yoğunlaşan Fenerbahçe’nin önce Muriqi ardından da Pesic için yaptığı hamleler sonuçsuz kalmıştı.

Sabah’ın haberine göre; Al Duail formasını giyen Michael Olunga’ya yönelen sarı-lacivertliler, ilk etapta oyuncunun şartlarını öğrendi. Ardından yıllık 4 milyon Euro’yu bulan maliyetini karşılayabilmek adına bütçe oluşturma çalışmalarına başladı.

Olunga’nın Fenerbahçe’ye olumlu baktığı ve sürecin tamamlanmasını beklediği öğrenildi. 193 cm boyuna rağmen sürati ve çevikliği ile dikkat çeken Kenyalı, solak ve bire birde etkili.

Bitiriciliği de üst seviyede. 27 yaşındaki futbolcu geçmişte Djurgarden, Girona, Zhicheng ve Kashiwa formaları giydi.

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