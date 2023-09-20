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Oppenheimer tüm zamanların rekorunu kırdı

Oppenheimer tüm zamanların rekorunu kırdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Eylül 2023 - 14:59

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer’ın hayatını konu alan “Oppenheimer” filmi, 2018 yapımı “Bohemian Rhapsody”yi geride bırakarak tüm zamanların en fazla gelir elde eden biyografi filmi oldu.

Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon’ın yer aldığı “Oppenheimer” filmi gişede büyük bir başarıya imza atarak dünya genelinde toplam 912.7 milyon dolar kazandı.

“BOHEMIAN RHAPSODY” FİLMİNİ GERİDE BIRAKTI

NTV’deki “Oppenheimer” böylece Freddie Mercury biyografisi “Bohemian Rhapsody“yi geride bırakarak tüm zamanların en çok kazanan biyografi filmi oldu.

Başrolünde Rami Malek’in yer aldığı 4 dalda Oscar kazanan “Bohemian Rhapsody”nin toplam hasılatı 910.8 milyon dolardı.

te yandan 181 dakikalık uzunluğuyla dikkat çeken “Oppenheimer“, uluslararası gişede en çok kazanan Christopher Nolan filmi olmayı da başardı.

Oppenheimer”, dünya çapında “Barbie” ve “Süper Mario Kardeşler Filmi“nin hemen ardından gelerek 2023’ün en çok kazanan üçüncü filmi oldu.

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