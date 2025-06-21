Usta Oyuncu Attila Olgaç’a Anabilim Tiyatro Festivali’nde Onur Ödülü

Anabilim Eğitim Kurumları’nın bu yıl ilk kez düzenlediği Liseler Arası Tiyatro Festivali, unutulmaz bir ödül gecesiyle sona erdi. Usta oyuncu Attila Olgaç’a tiyatroya katkılarından ötürü “Onur Ödülü” takdim edildi.

14 Haziran’da Ümraniye Kampüsü’nde gerçekleşen final gecesinde, liseli gençlerin sahne performansları büyük beğeni topladı. Festivalin en özel anlarından biri ise tiyatro ve sinema dünyasının efsanevi ismi Attila Olgaç’ın sahneye davet edilerek “Onur Ödülü”nü alması oldu.

Sahnedeki konuşmasında sanatın gücüne ve genç yeteneklere vurgu yapan Olgaç, şu ifadeleri kullandı:

“İnsanı yaratan tabiat, adam edense sanattır. Sanatın birleştirici gücünü burada bir kez daha hissettim. Gençlerin gözlerindeki ışık, tiyatronun geleceğine dair umut veriyor. Bu ödül benim için ayrıca özel; çünkü sanat hayatıma lisede başlamıştım. Moliere’in ‘Gülünç Kibarlar’ oyunuyla sahneye çıkmıştım. Bugün yeniden o günleri hatırladım, çok duygulandım.”

Attila Olgaç’ın genç tiyatrocularla aynı sahneyi paylaşması geceye damga vururken, festival boyunca sergilenen oyunlar ise sanatın eğitici ve birleştirici yönünü bir kez daha ortaya koydu.