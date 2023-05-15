Oyuncu Zeynep Beşerler’e ‘seçim’ soruşturması

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’nün yaptığı tespitlerde oyuncu Zeynep Beşerler‘in de şüpheliler arasında bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Zeynep Beşerler Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda seçim sonuçlarına ilişkin “Bu ülke için bu kadar geri zekalı çok fazla, yazık” ifadelerini kullandı.