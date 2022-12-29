Ölümden kaçış! Kumarhanede şok anlar

Kamboçya-Tayland sınırındaki kumarhaneler şehrinde akşam saatlerinde yükselen alevler, yeni bir trajediyi beraberinde getirdi. 400 insan panikle çatı, pencere ve teraslara koştu, bazıları aşağı atladı.

Güney Asya ülkeleri Kamboçya ile Tayland sınırındaki bir kumarhaneden yerel saatle akşam 23.30’da alevler yükseldi. Grand Diamond City adlı otel-kumarhane kompleksinde yangın çıktığı sırada 400 kadar insan vardı.

Otelin bulunduğu 98 bin nüfuslu Poipet şehri, Tayland ve Kamboçya sınırında kilit bir geçiş noktası. Kumarhaneleriyle bilinen kente özellikle Taylandlılar akın ediyor, çünkü Tayland’da kumar oynamak çoğunlukla yasak.

Güney Asya’nın en fakir ülkelerinden biri olan Kamboçya’da da kumar oynamak resmi olarak yasak.

Yangın sırasında otelde çok sayıda Tayland vatandaşının kaldığı bildiriliyor.

Büyük yangın otelin birinci katında başladı. Yerdeki halılar nedeniyle hızla yayıldı ve kısa sürede tüm binaya sıçradı.

Çarşamba akşamı alevlerin kısa sürede Popiet’te şehrindeki oteli sarmasıyla büyük bir panik yaşandı. İnsanlar korkuyla binanın çatısına ve terasına doğru koştu.

Çok sayıda itfaiye ekibi alevleri söndürmek için zamana karşı yarış verdi. Ancak, otel ve kumarhanede alevlere yakalanan yüzlerce insan vardı.

Kamboçyalı yetkililer, faciada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alevlerden kaçan insanların çaresizce çatı ve pencerelere yığıldığı görüldü. Bir videoda, Bazıları, can havliyle aşağı atladı.

AFP, faciada önce 30 insanın yaralandığını bildiren AFP, daha sonra bu sayının arttığını duyurdu. AFP haber ajansına konuşan bir Tayland Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yaralılardan bazılarının Tayland’ın Sa Kaeo eyaletindeki hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Sa Kaeo’daki hastanelerde en az 50 kurban tedavi ediliyor. Yaralılardan 13’ü yaşam destek ünitesine bağlı.

GECE KULÜBÜ VE BARDAKİ YANGINLAR

Kumarhane cenneti Poipet’teki facia, 2022’de geride kalırken yıl içerisinde eğlence mekanlarında meydana gelen diğer ölümcül vakaları hatırlattı.

Ağustos ayında Tayland’daki bir gece kulübünden yükselen alevler, 26 insanın hayatını kaybetmesine ve onlarca kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Eylül ayında ise, bir başka Güney Asya ülkesi Vietnam’daki bir karaoke barda yangın çıktı. Vietnam’ın güneyinde yer alan mekanda tam 32 insan can verdi.

AFP, gece kulübü, barlar ve eğlence mekanlarıyla dolu bölgede sağlık ve güvenlik önlemlerinin gevşek tutulduğu yönünde uzun süredir endişelerin bulunduğunu aktardı.

2009’DAKİ TRAJEDİ

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir rock grubunun sahne aldığı yeni yıl partisi, 2000’li yılların en büyük trajedisi olarak kayda geçti. Santika adlı havalı kulüpte havai fişeklerin ateşlenmesiyle başlayan büyük yangın 67 kişinin ölümüne yol açtı, 200’den fazla insan yaralandı. Gece kulübünün sahibi üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.