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Tokyo Olimpiyatları’nda Kovid-19 Vakları

Tokyo Olimpiyatları’nda Kovid-19 Vakları
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22 Temmuz 2021 - 11:04
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Yarın açılış töreni gerçekleşecek Tokyo Olimpiyatları’na akredite olmuş kişilerden koronavirüse yakalananların sayısının 87’ye yükseldiği ifade edildi

 

Japonya’da Tokyo Olimpiyatları’na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 87’ye yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 8 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Buna göre virüse yakalananlar arasında başkent sahilindeki olimpiyat semtinde barınan iki sporcu da yer alıyor.

 

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Böylelikle Tokyo Olimpiyatları’na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 87’ye çıktı.

2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nın açılış töreni, yarın başkentteki Ulusal Stadyum’da yapılacak.

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