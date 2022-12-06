Kim ve Trump ilişkisindeki gizli şirket ortaya çıktı...

New York Başsavcılığı tarafından ortaya çıkarılan belgelerde, Donald Trump’ın Başkan olduğu sırada Kuzey Kore ile bağlantılı bir şirketten aldığı 19,8 milyon dolarlık krediyi gizlediği belirlendi.

Forbes Dergisi’nin haberine göre Trump, 2016’da seçim kampanyası yürütürken ve seçildikten sonra Güney Kore merkezli Daewoo şirketine 19,8 milyon Dolar borçlu idi. ABD seçim kanunlarına göre adayların ve başkanların tüm borçlarını mali açıklama dosyasında beyan etmesi gerekiyor.

New York Başsavcılığı’nın ulaştığı borç belgelerde, 2011’den 2016’ya kadar borç bakiyesinin 19.8 milyon dolarda sabit kaldığını gösteriyor. Başkanlığından beş ay sonra, 30 Haziran 2017 itibariyle Trump’ın mali resmini gösteren evraklar, bakiyenin bir yıl öncesine göre 15,5 milyon azalarak 4,3 milyon dolara düştüğünü gösteriyor. Belgelerde kredinin kimin tarafından ödendiği belirtilmiyor.

KUZEY KORE’DE İŞ YAPAN TEK ŞİRKET

Söz konusu şirketin Kuzey Kore ile bağları olduğunu ve 1990’ların ortalarında Kuzey Kore’de iş yapmasına izin verilen tek Güney Koreli şirket olduğunu bildirdi.

Trump başkanlık döneminde Kuzey Kore’den haydut olarak bahsetmiş ardından, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yakın ilişkiler kurarak Singapur ve Vietnam’da bir araya gelmişti. Şirketin Kuzey Kore ile olan ilişkileri ve Trump’ın dış siyaset odağı arasındaki ilgi yeniden gündeme taşındı.

YASA TASARISI BELİRLENECEK

ABD Devlet Etiği Ofisi’nin bir başkanın varlıklarını araştırmak için ne kaynağı ne de gücü olduğu biliniyor. Bu yüzden Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komitesi’ne başkanlık eden Demokrat Elijah Cummings, Cohen’in belgelerini inceledikten sonra, Trump’ın muhasebe firmasından ek materyaller istedi. Bu materyallerin gözden geçirilmesi, kanun koyucuların boşlukları belirlemesine ve potansiyel olarak bunları kapatmak için yasa tasarısı hazırlaması isteniyor.

Trump’ın Muhasebe firması Mazars, mahkeme celbi olmaksızın belgeleri teslim etmeyi reddetti.