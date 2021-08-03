Akit Yazarı Orman Yangınlarını Nasıl CHP’ye Bağladı?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Türkiye’deki orman yangınlarına ilişkin yeni bir yazı kaleme aldı.

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Türkiye’deki orman yangınlarına ilişkin yazısında, “Kurban derilerinin gaspedilerek Türk Hava Kurumu’na teslim edildiği yıllardan örnekleri verelim.. 1994 yılında, DYP-SHP koalisyon hükümeti iktidarda iken.. Son 30 yılın en yüksek miktarda ormanını, yangında kaybetmişiz.. Söz konusu olan, 30 bin hektardan fazla bir alan..” diye yazdı.

Orman Bakanlığı’nın Türk Hava Kurumu’na ait yangın söndürme uçaklarına yasak koymadığını savunan Karahasanoğlu, “Dün akşam itibari ile, 9 değişik yerdeki orman yangını, hâlâ devam ediyordu. Buyursunlar, gelsinler, istedikleri orman alanındaki yangını söndürsünler. İşte bunu dediğiniz an.. Gerçekleri söylemeye başlıyorlar.. “Ama uçaklar şu an kullanılmaz durumda!”

O zaman, “kullanılmaz durumdaki uçak” için, niye “THK’nın uçağı var” diyorsunuz ki? Kullanılmaz durumdaki uçaktan bize ne? Yangın olan yerlerde, uçak fotoğrafı gezdirerek, yangının korkup, sönmesini mi bekleyeceğiz? Kendileri kabul ediyor, “THK’nın uçakları uçabilecek durumda değil, bakımının yapılması gerekir” diye.. Sonra da.. “THK’nın uçaklarını niye kullanmıyorsunuz” diyorlar.” ifadelerini kullandı.