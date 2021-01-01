Olay Sözler !

Seren Serengil ile Gülben Ergen arasındaki kavga yeniden alevlendi. Sunucusu olduğu Söylemezsem Olmaz’da Ergen’i hedef alan Serengil, şarkıcıdan Erhan Çelik’in peşini bırakmasını söyledi.

ALDATMA İDDİASI…

Baş düşmanı Gülben Ergen’in özel hayatına dair uzunca açıklamalar yaparak Ergen’in tüm evliliklerinin eşlerini aldatması yüzünden bittiğini iddia eden Seren Serengil, hızını alamayarak “Erhan Çelik gibi, seks kasedini çıkaran İlyas Atak’a da davayı açtın mı?” diye sordu.

İşte o anlar…

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Gülben Ergen’in avukatı Altın Mimir, 2017 yılındaki tedbir dosyasına ilişkin haberleşme içeriklerini basına servis ettiği iddiasıyla Erhan Çelik hakkında Aile Mahkemesi’nde şikâyetçi olmuştu. Şikâyet dilekçesinde, Çelik’in tedbir dosyasındaki sanatçıyla avukatı arasında gerçekleşen haberleşme içeriklerini delil olarak sunduğu ve bu içerikleri basına servis ettiği iddia edilmişti.

DAVA ERTELENDİ

Ergen ile avukatının şikâyeti üzerine soruşturma başlatan savcılık, Çelik’in ‘Kişiler Arasındaki Haberleşmenin Gizliliğini Alenen İfşa Etme’ ve ‘Gizliliğin İhlali’ suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı. Geçtiğimiz günlerde görülen davadaki iddianamede, Erhan Çelik’in üzerine atılı suçları işlediği yapılan tüm hazırlık soruşturması kapsamında anlaşıldığı ve yargılanmasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Erhan Çelik’in avukatı ise söz konusu haber içeriklerini kendilerinin paylaşmadığını üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade etmişti. Bunun üzerine ise mahkeme, yapılan yargılama sonrası eksik hususların giderilmesi için davayı ileri bir tarihe ertelemişti.