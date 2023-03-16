Burcu Özberk’in kuşu evden kaçtı

‘Kraliçe’ ile ekrana gelmeye hazırlanan Burcu Özberk’in çok sevdiği papağanı kaçtı.

Galatasaray’ın öne çıkan transferi Nicolo Zaniolo ile aşk yaşadığı konuşulan ünlü oyuncu Burcu Özberk’in, çok sevdiği papağanı Lucy evden kaçtı.

Oyuncu, yaptığı duyuruda “Dünyalar güzeli kızım balkondan uçmuş. Suadiye ve çevresinde görenler lütfen bana mesaj atabilir mi?” dedi. Ayrıca Lucy’i bulana para ödülü verileceğini de belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Burcu Özberk, afet bölgesinde bazı fotoğraf ve videolara acıklı fon müzikleri eklenmesine tepki göstermişti. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı bir mesaj ile bu konudaki sitemini dile getirmişti. Burcu Özberk, sosyal medya sayfasından bir gönderi paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Duygularımız bize kalsın”

Hemen fotoğrafların videoların altına acıklı müzikler koyarak yaşanan felaketi normalleştirmeyin.

Yıkılan evlerden çekilen fotoğrafları kolajlayıp, saçma sapan paylaşmayın!

Depremzedeler hâlâ aç, susuz, hasta, korkuyor. Kalacak yerleri yok. Sosyal

medyayı bir süre sadece yardım aracı ve iletişim aracı olarak kullanalım.

Düşüncelerimiz, duygularımız bize kalsın bir süre, ne olacak?