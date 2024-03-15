Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Okullarda müfredat ve ders saatleri değişiyor. Bakan açıkladı

Okullarda müfredat ve ders saatleri değişiyor. Bakan açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
15 Mart 2024 - 10:32
Milli Eğitim Bakanının yaptığı açıklamaya göre eğitim öğretimde her şey yine değişecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep’te katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tekin’in açıklamalarından çıkanlara göre, ders saatleri ve müfredat değişiyor.

Yusuf Tekin, “Şimdi derslerde kazanım sayımız fazla. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretmenlerimiz. Hal böyle olunca öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor.” dedi.

ppp.jpg

EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?

Bakan Tekin müfredatla ilgili bazı tartışmaların yaşandığını belirterek şöyle dedi:

Şimdi derslerde kazanım sayımız fazla. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretmenlerimiz. Hal böyle olunca öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor.

Toplumun da arzu ettiği düzeyde olmuyor. Yani çocuk başarısız oluyor. Çünkü yaşının pedagojik gerekliliğinin üstünde bir kazanım yüklemeye çalışıyoruz. Çocuk başarısız…

Çocuk başarısız olduğu için otomatikman öğretmen de başarısız. O yüzden biz diyoruz ki hem çocuklarımıza fazla yüklenmeyelim, alabilecekleri şeyi verelim hem de öğretmenlerimizin öğrencilere anlatması gereken şeyleri en iyi koşullarda anlatabileceği zaman aralarını kendilerine tanımış olalım.

Dolayısıyla müfredat çalışmalarındaki seyreltmeyle ilgili hususun önemli gerekçelerinden bir tanesi de bu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afyonkarahisar’da otomobil devrildi: 1 ölüAfyonkarahisar’da otomobil devrildi: 1 ölü
Hazine dış güçlere borçlandı! 6 yılda çılgın faiz ödenecek! Uganda bile bu faizle borçlanmıyor!Hazine dış güçlere borçlandı! 6 yılda çılgın faiz ödenecek! Uganda bile bu faizle borçlanmıyor!
PFDK kulüplere ceza yağdırdı!PFDK kulüplere ceza yağdırdı!
İstanbul’da asayiş uygulamasında 481 şüpheli yakalandı!İstanbul’da asayiş uygulamasında 481 şüpheli yakalandı!
Sakarya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralıSakarya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MHP kurultayı için geri sayım başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Afyonkarahisar’da otomobil devrildi: 1 ölü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avustralya’dan Filistinli mültecilere yardım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Okullarda müfredat ve ders saatleri değişiyor. Bakan açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yapımı saatlerce sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor. Yüzyıllardır yaşayan gelenek sofraların vazgeçilmezi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hazine dış güçlere borçlandı! 6 yılda çılgın faiz ödenecek! Uganda bile bu faizle borçlanmıyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
PFDK kulüplere ceza yağdırdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Canan Karatay’dan hayat kurtaran uyarı: Bir tane bile yemedim üzerine sıkılan gaz adeta zehir saçıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da asayiş uygulamasında 481 şüpheli yakalandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dursun Özbek’ten Ali Koç’a sert cevap: ‘Türk futbolunda beka sorunu yok Ali Koç’un Galatasaray nefreti var’
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP kurultayı için geri sayım başladıMart 15, 2024-1:37 pm
Avustralya’dan Filistinli mültecilere yardımMart 15, 2024-10:33 am
Okullarda müfredat ve ders saatleri değişiyor. Bakan açıkladıMart 15, 2024-10:32 am
Bakan Yerlikaya duyurdu: 21 ilde eş zamanlı operasyon! 75 şüpheli yakalandıMart 15, 2024-10:18 am
Asya borsalarını ABD enflasyonu düşürdüMart 15, 2024-10:17 am
AMB yetkililerinden faiz indirim mesajlarıMart 15, 2024-10:15 am
Borsa güne yükselişle başladıMart 15, 2024-10:14 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !