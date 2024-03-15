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Hazine dış güçlere borçlandı! 6 yılda çılgın faiz ödenecek! Uganda bile bu faizle borçlanmıyor!

Hazine dış güçlere borçlandı! 6 yılda çılgın faiz ödenecek! Uganda bile bu faizle borçlanmıyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Mart 2024 - 10:26
Hazine’den dış borçlanma atağı…Hazine, dünya devi dört bankayı tahvil ihracı için yetkilendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışında 6 yıl vadeli euro cinsi tahvil ihracı için bankaları yetkilendirdi. İddiaya göre yetkilendirilen bankalar, tahvil ihracı yöntemiyle 2 Milyar Euro Hazine ve Maliye Bakanlığı’na borç para bulacak. Faiz ise euro için görülmemiş bir rakam olduğu belirtilen yüzde 6,125 olarak iddia ediliyor.

IFR’da yayımlanan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale’i yetkilendirdi.

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