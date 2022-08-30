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Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2022-2023 okulların açılacağı tarih için geri sayım

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2022-2023 okulların açılacağı tarih için geri sayım
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30 Ağustos 2022 - 17:43

Okulların açılacağı tarih için geri sayım heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim öğretim takvimi yayımlanıyor. Tatil tarihleri bu takvime göre netlik kazanıyor. Haziran ayında öğrencilerin yaz tatiline girmesinin ardından gözler 2022-2023 eğitim öğretim dönemine çevrildi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Haziran ayında başlayan Yaz Tatili tüm hızıyla devam ediyor. Öğrenciler heyecanla yeni eğitim öğretim dönemini bekliyorlar. 2022- 2023 MEB takvimine göre Okullar eylül ayında açılacak. İlk ara tatili 14 Kasım ve 18 Kasım tarihleri aralığında gerçekleşecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar yeni eğitim öğretim yılına 12 Eylül tarihinde başlayacak. İlk ara tatili 14 Kasım ve 18 Kasım tarihleri aralığında gerçekleşecek.

Yarı yıl tatili 23 Ocak’ta başlayacak ve 3 Şubat’a kadar devam edecek. Öğrenciler ikinci ara tatili 17-20 Nisan tarihleri aralığında yapacaklar.

1) Ramazan Bayramı Tatili : 20, 21, 22 ve 23 Nisan 2023 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 1,5 günü iş gününe denk gelmektedir.

2) Kurban Bayramı Tatili: 27 Haziran-01 Temmuz 2023 tarihleri arasında olup, 4,5 gündür. Bu tatil 2022-2023 ders yılı dışında kalmaktadır.

3) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu resmî tatil günleri iş günü olarak sayılmaktadır.

 

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı 2022-2023 okulların açılacağı tarih için geri sayım

 

4) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair 15 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri doğrultusunda; “”Ders yılı iki döneme ayrılır ve her dönemde bir ara tatil yapılır. Ders yılının başlaması, yarıyıl tatili, ara tatiller ile yaz tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanlıkça duyurulur. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak millî eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur.””

5) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre;””Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır.

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