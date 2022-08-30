BTC hata kodu 500 nedir? BTC çöktü mü? İşte detaylar

BTC hata kodu 500 ile ilgili açıklamalar araştırılmaya başlandı. BtcTurk’ün çöküp çökmediği merak ediliyor. Türkiye’deki popüler kripto para borsalarından biri olan Btc Turk kullanıcıları sosyal medya hesapları üzerinden BTC hata kodu 500 ile karşılaştıkları hakkında paylaşımda bulundular. Peki, BTC hata kodu 500 nedir?

BTC Hata Kodu 500’ün ne olduğu merak ediliyor. Kullanıcıların karşılaştığı hata kodlarından biri olan BTC Hata Kodu 500 ile karşılaşanlar siteye giremediklerini ve bağlantı hatasını olduğunu aktardılar.

BTC HATA KODU 500 NEDİR?

BTC hata kodu 500 hakkında kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden yorumda bulunuyorlar. Kurum tarafından henüz konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Bu hata ile karşılaşanlar internet sitesine giriş yapamıyorlar.

DAHA ÖNCE YAŞANAN SORUNDA AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Daha önce karşılaşılan sorunun ardından kurum tarafından, ‘Değerli kullanıcılarımız,

Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.’ açıklaması yapılmıştı.