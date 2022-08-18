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Okullar ne zaman açılacak 2022?

Okullar ne zaman açılacak 2022?
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18 Ağustos 2022 - 10:26
Okullar ne zaman açılacak 2022 Okulların açılmasına kaç gün kaldı MEB akademik takvimi

Okullar ne zaman açılıyor sorusu öğrenciler, eğitimciler ve eğitimle bağlantılı çalışan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. MEB tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından yeni dönemin ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Peki, okullar yeni dönemde ne zaman açılacak, ara tatil ve 15 tatil ne zaman? Öğrencilerin tatili ne zaman biter? İşte, o detaylar

Okullar Ne Zaman Açılacak ve yaz tatili ne zaman bitiyor sorusu, öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Okullar 17 Haziran’da eğitime ara verdi ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline girdi. Tatil devam ederken okulların ne zaman açılacağı da merak konusu oldu. İşte, “Okullar ne zaman açılacak?” ve ara tatiller, 15 tatil ne zaman sorusunun yanıtı…

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN? 

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi 17 Haziran’da başladı. 2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.

17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sona erecek ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlayacak.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

12 Eylül 2022 Pazartesi eğitim başlayacak.

14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023’de ise ikinci ara tatil yapılacak.

16 Haziran 2023’de ise okullar kapanacak.

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