Okullar ne zaman açılacak 2022?

Okullar ne zaman açılıyor sorusu öğrenciler, eğitimciler ve eğitimle bağlantılı çalışan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. MEB tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından yeni dönemin ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Peki, okullar yeni dönemde ne zaman açılacak, ara tatil ve 15 tatil ne zaman? Öğrencilerin tatili ne zaman biter? İşte, o detaylar