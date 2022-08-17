2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı yaklaşıyor. Bu yıl okula yeni başlayacak 1. sınıf öğrencileri de yeni eğitim ve öğretim yılını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvimle de okulların açılış ve uyum haftası tarihi de netlik kazandı. Peki İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte 2022-2023 ilkokul 1. sınıflar için uyum haftası tarihi…
Okulların açılışı yaklaşırken yaklaşırken ilkokul 1. sınıflar için eğitim tarihleri de araştırılıyor. Binlerce öğrenci bu sene eğitim ve öğretim hayatına adım atacak. MEB 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimini de paylaştı. Buna göre okula yeni başlayacak 1. sınıflar için uyum haftası tarihi de belli oldu. İşte konuyla ilgili detaylar…
İLKOKUL 1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?
İlkokul 1. sınıflar için ilk dönem 12 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem ise 6 Şubat 2022 Pazartesi başlayıp, 16 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
İLKOKUL 1. SINIF UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
İlkokul 1.sınıf öğrencileri, normal eğitim sürecine nazaran okula 1 hafta önce başlamaktadır. 12 Eylül tarihinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim öğretime başlarken, anaokulları ve birinci sınıflar için uyum eğitim haftası da 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.
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MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Okullarda yeni dönem eğitimi 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.
İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022’de yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023’de ise ikinci ara tatil yapılacak.
16 Haziran 2023’de ise okullar kapanacak.