İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Okulların açılışı yaklaşırken yaklaşırken ilkokul 1. sınıflar için eğitim tarihleri de araştırılıyor. Binlerce öğrenci bu sene eğitim ve öğretim hayatına adım atacak. MEB 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimini de paylaştı. Buna göre okula yeni başlayacak 1. sınıflar için uyum haftası tarihi de belli oldu. İşte konuyla ilgili detaylar…