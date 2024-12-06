OKUL KIYAFETLERİNDE YENİ DÜZEN! MEB’DEN KRİTİK KARAR

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: OKUL KIYAFETLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin okul kıyafetlerinde serbestlik uygulamasını kaldırarak yeni bir düzenlemeye gitti. ‘Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KIYAFETLER OKUL TARAFINDAN BELİRLENECEK

Yeni düzenlemeye göre okul kıyafetleri, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve öğretmenler kurulunun görüşleri alınarak okul müdürlüğü tarafından belirlenecek. Karar kapsamında, kıyafetlerde özel işaret, baskı veya desen gibi kısıtlayıcı unsurlara yer verilmeyecek. Belirlenen kıyafetin görseli, okulun internet sitesinde yayınlanarak öğrencilere ve velilere duyurulacak.

DEĞİŞİKLİKLER 4 YIL SÜRESİNCE GEÇERLİ OLACAK

Yönetmelik, kıyafet değişikliklerine sınırlama getiriyor. Buna göre, belirlenen bir kıyafet modeli, 4 eğitim-öğretim yılı boyunca değiştirilmeden kullanılacak. Kıyafet değişikliği yapılması durumunda, mevcut ara sınıflardaki öğrenciler üst öğrenim kademesine geçene kadar eski kıyafetlerini giymeye devam edecek. Bu düzenlemeyle velilere mali yük oluşturulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

EKONOMİK VE PEDAGOJİK KRİTERLER ÖN PLANDA

Okul kıyafetleri, ekonomik, sade, kolay temin edilebilir, kullanışlı ve pedagojik esaslara uygun olarak tasarlanacak. Öğrencilerin yaş grubu özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınacak. Ayrıca, okul öncesi eğitim ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler için kıyafetlerde temizlik ve düzen öncelikli olacak.

İŞİN ÖZELLİĞİNE GÖRE ÖZEL KIYAFETLER

Atölye, laboratuvar veya işlik gibi özel öğrenim programlarına katılan öğrenciler, bu işin niteliğine uygun kıyafetler giyecek. Bu tür durumlarda önlük, tulum veya belirli kıyafetler okul yönetiminin onayı ile kullanılacak.

SAĞLIK DURUMU OLANLARA ÖZEL DÜZENLEME

Sağlık sorunları nedeniyle farklı kıyafet giymesi gereken öğrenciler, bu durumlarını belgelerle ispat etmeleri halinde özürlerinin gerektirdiği şekilde giyinebilecek.

ÖZEL GÜNLER İÇİN MALİ YÜK YOK

Yeni yönetmelik kapsamında, özel gün, hafta ve kutlamalarda öğrencilerden mali yük oluşturacak özel kıyafetler talep edilmeyecek. Bu düzenleme, hem velilere ek maliyet getirmemek hem de öğrencilere daha sade ve eşit bir öğrenim ortamı sağlamak amacı taşıyor.

SONUÇ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürürlüğe koyduğu bu yönetmelik, okul kıyafetlerinde düzenli, ekonomik ve pedagojik esaslara uygun bir yapıyı amaçlıyor. Velilere mali yük getirmemeyi hedefleyen bu değişiklik, öğrenciler için eşit bir eğitim ortamı sunmayı da öncelikli kılıyor.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr