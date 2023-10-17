Hakan Fidan: Daha büyük savaşlar çıkabilir

Lübnan ziyaretinde açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan “Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir” ifadelerini kullandı.

İsrail-Hamas çatışmasında 11. güne girildi. Hem İsrail’de hem de Filistin’de yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib’in davetine icabet ederek Lübnan’a gitti. İki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan, toplantıd “Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışın mümkün olduğuna inanıyor.” dedi.

İŞTE FİDAN’IN AÇIKLAMALARI:

Savaşın başta Lübnan, Mısır ve Ürdün olmak üzere bölge ülkelerinin istikrarsızlaşmasına yol açacak şekilde gelişmesini engellemek için elimizden geleni yapıyoruz.

Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışın mümkün olduğuna inanıyor.

Uzun yıllardır hegemonik güçlerin, medya gücüyle problemin gerçek tabiatını unutturduklarını görmekteyiz, artık buna bir son verme zamanı geldi.

“BUNUN ADI HIRSIZLIK”

Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. Evine el koyuyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, birini getirip oraya koyuyorsunuz, ‘yerleşimci’ diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır.

Türkiye, tarihi olan mazisi olan güçlü ve tecrübeli bir devlettir. Yaptığımız uyarılara lütfen kulak verin.