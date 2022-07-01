Togg’a ÖTV avantajı: Elektirikli araçlardan alınan vergi oranları değişti

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak Togg için çok önemli bir vergi avantajı adımı geldi. Meclis’te kabul edilen önergeyle, motor gücü 160 kW’ı, vergisiz fiyatı ise 700 bin TL’yi geçmeyen elektrikli araçlardan alınacak ÖTV oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Güncel vergi oranları ve matrah dilimleri dikkate alındığında Togg’un fiyatının 900 bin TL bandında olabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye’nin otomobili Togg’un yollarla buluşmasına az bir süre kala torba kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde çok önemli bir önerge kabul edildi. Kabul edilen önergeyle elektrikli otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı değiştirilirken, 700 bin TL’lik matrah getirildi. Buna göre, motor gücü 160 kW’ı, vergisiz fiyatı 700 bin TL’yi geçmeyen elektrikli otomobillerden alınacak vergi tutarı yüzde 10 olarak belirlendi. Aynı koşullarda vergisiz fiyatı 700 bin TL’yi aşan elektrikli otomobillerden alınacak ÖTV tutarı ise yüzde 40 oldu. Motor gücü 160 kW’ı geçen elektrikli araçlardan da 750 bin TL’yi aşmayanlar için ÖTV oranı yüzde 50, 750 bin TL’yi aşanlar için ÖTV oranı yüzde 60 olarak güncellendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “TOGG’un ÖTV’sini düşürüp, cazip hale getiriyoruz. Yerli üretime koruyuculuk getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN SATILSA 908 BİN TL

Açıklanan yeni ÖTV oranı ve matrah limitleri Togg’un satışa sunacağı ilk model C-SUV’un fiyatıyla ilgili de önemli ipuçları verdi. Öyle ki, aracın vergisiz fiyatının maksimum 700 bin TL olduğu göz önüne alındığında, bu fiyatın üzerine yüzde 10 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendiğinde 908 bin TL’lik oldukça avantajlı bir fiyat çıkıyor. Bu rakam da Togg CEO’su Gürcan Karakaş’ın sık sık vurguladığı “Mevcut içten yanmalı C-SUV’larla rekabetçi bir fiyat olacak” sözlerini doğruluyor. Öte yandan, ortaya çıkan bu rakamın günümüz şartlarında hesaplandığı ve Togg C-SUV’un 2023’ün ilk çeyreğinde satışa çıkacağını hatırlatmakta fayda var. C segmentindeki SUV’un ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

ÖTV NE KADARDI?

Kabul edilen önergeden önce, motor gücü 85 kW’ı geçmeyen elektrikli otomobillerden yüzde 10 oranında ÖTV alınıyordu. Motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında kalan elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı yüzde 25, motor gücü 120 kW’ı geçen elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı da yüzde 60 olarak belirlenmişti. Bu araçlarda herhangi bir matrah limiti yoktu. Düzenlemeyle birlikte, elektrikli araçlara da içten yanmalı araçlarda olduğu gibi matrah limitleri gelmiş oldu.

OTOYOL CEZALARINDA KADEMELİ DÖNEM

Kabul edilen diğer bir düzenlemeyle otoyollar ve erişim kontrolünün uygulandığı karayollarında cezaların ne zaman ödendiği önemli bir kriter olacak. Halen bu tür geçişlerde ilk 15 gün cezasız olarak ödeme yapılabilirken, sonrasında geçiş ücreti artı 4 kat ceza ödeniyor. Kabul edilen maddeye göre ise ilk 15 günün cezasız olması durumu geçerliliğini koruyacak. Artık 15 günden sonra 45 güne kadar olan dönemde ödeme yapılırsa bir kat ceza ödenmesi yeterli olacak. 45 günden sonra ise 4 kat ceza uygulanacak.

VALİ VE KAYMAKAM MAAŞLARI BELİRLENDİ

3600 ek göstergeyle ilgili düzenlemeler de komisyonda kabul edildi. AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, kabul edilen maddelerle kaymakam, vali yardımcısı, birinci sınıf mülki idare amiri, vali gibi görev aylıklarında 2022 yılı Temmuz ayı itibariyle yaklaşık 4 bin-6 bin 700 TL arasında artış olacağını belirtti. Yeğin, “3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamında bulunmayan lise ve dengi öğrenim mezunu polis memurları da emekli aylıklarıyla birlikte bin 200 TL tutarında ek ödemeden yararlanacak” diye konuştu.