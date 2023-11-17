Ogün Samast’ın babası sessizliğini bozdu! ‘Ben almaya gitmedim, nasıl gittiyse öyle gelsin…’

Gazeteci Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de katleden Ogün Samast, 16 yıllık cezasının ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden 15 Kasım’da tahliye edildi. Akşam saatlerinde tahliye olan Ogün Samast’un Trabzon’daki aile evine gitmediği öğrenildi.
BABASI VE ABİSİ KONUŞTU
10Haber’den Hazar Erdost’a konuşan baba Ahmet Samast, “Ben almaya gitmedim. Nasıl gittiyse öyle gelsin” dedi.
Abisi Ümit Samast ise konuşmak istemediğini belirterek, “Ogün’ü bulursanız konuşursunuz” dedi.
MUHTAR, AİLENİN BİR GÜN ÖNCE KÖYDEN AYRILDIĞINI SÖYLEMİŞ
10Haber’e göre, Çal Camili Köyü muhtarı Aziz Demir de Samast ailesinin 14 Kasım’da sessiz sedasız köyden ayrıldığını iddia ederek, “Kimseye bir şey demediler. Köye gelmediler. Emniyet de aradı, bilgi almak istedi. Onlara da söyledim. Gelmediler, geleceklerini de düşünmüyorum” diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından öldürüldü. Cinayetin faili olduğu belirlenen Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun otogarında yakalandı. 24 Ocak 2007’de tutuklanan samast, Bolu F Tipi cezaevinden dün tahliye edildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast’ın cezası, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun genel hükümlerine göre infaz edilmiştir” denildi.