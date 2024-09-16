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Anayasa Mahkemesi’nden milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar. Hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi’nden milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar. Hak ihlali sayıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Eylül 2024 - 17:25

Anayasa Mahkemesi’nden milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar çıktı. Buna göre yazdığı e-postadaki ifadeleri nedeniyle çalışanın tazminatsız işten çıkarılması hak ihlali sayıldı.

Çalıştığı şirketin yaptığı yüzde 5.3’lük zammı beğenmeyen Serap Aslan A. adlı çalışan yöneticilere ve çalışanlara yazdığı e-postada “Merhabalar, bana verilen zam oranını zarf içinde insan kaynaklarına iade ediyorum. Bu oranı kim ya da kimler belirlediyse aralarında paylaşsınlar, bilgilerinize” ifadelerini kullandı.

Söz konusu ifadeleri sonrası işten çıkarılan çalışan konuyu yargıya taşıdı. e-postanın, işverenin veya onu temsile yetkili olan ve zam oranını belirleyen işveren vekillerinin onur ve saygınlığına zarar verebilecek örtülü hakaret niteliği taşıdığına hükmeden mahkeme, feshin haklı olduğu gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı talebini reddetti.

Serap Aslan A, yerel mahkeme kararının Yargıtay 9. Hukuk Dairesince onanması üzerine, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

Başvurucuyu haklı bulan Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vererek, başvurucuya, 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Kararın bir örneği, ifade özgürlüğünün ihlali sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Çatalca 1. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildi.

KARARIN GEREKÇESİ AÇILDI.

Kararın gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Başvurucunun iş akdinin haksız olarak feshedildiğinden hareketle açtığı alacak davasını reddeden mahkemenin, başvurucunun ifade özgürlüğü ile işveren veya işveren vekillerinin şeref ve itibar hakları arasında adil bir denge kurabildiğinden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla mahkemenin başvurucunun ifade özgürlüğü ile iş yerinin disiplini, düzeni ve çalışma barışının sağlanması amacı arasında adil bir denge kurulmasına yönelik ilgili ve yeterli bir gerekçe sunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

 

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