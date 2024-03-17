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Nihat Kahveci’den olay yaratacak Fernando Santos sözleri: Valerien Ismael’de geç kalındı…

Nihat Kahveci’den olay yaratacak Fernando Santos sözleri: Valerien Ismael’de geç kalındı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Mart 2024 - 7:39

Beşiktaş’ın Antalyaspor’a 2-1 mağlup olduğu maçı değerlendiren Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Fernando Santos ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Nihat Kahveci'den olay yaratacak Fernando Santos sözleri: Valerien Ismael'de geç kalındı... - Sayfa 1

Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Nihat Kahveci mücadeleyi Nutspor YouTube kanalında değerlendirdi. Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların hocası Fernando Santos’u eleştirdi. Nihat Kahveci’nin yorumları şöyle:

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Nihat Kahveci'den olay yaratacak Fernando Santos sözleri: Valerien Ismael'de geç kalındı... - Sayfa 2

BEŞİKTAŞ’A ELEŞTİRİ

Beşiktaş istikrar abidesi. Kötü bir şey konusunda Beşiktaşlı futbolcuların bu sene gösterdiği istiktar hiçbir takımda yok.

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Nihat Kahveci'den olay yaratacak Fernando Santos sözleri: Valerien Ismael'de geç kalındı... - Sayfa 3

Rashica filmin sonunu kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde yazdı ve oynadı.

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Nihat Kahveci'den olay yaratacak Fernando Santos sözleri: Valerien Ismael'de geç kalındı... - Sayfa 4

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ

Sergen Hoca bu attıkları golün görüntüsünü alsın. Derslik bir gol attı, futbol bu, geriden çıkış bu. Şahane bir gol yedi Beşiktaş.

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Nihat Kahveci'den olay yaratacak Fernando Santos sözleri: Valerien Ismael'de geç kalındı... - Sayfa 5

Sergen Hoca’yı şu an, yarın getirsinler ben okey derim. Antalyaspor camiasına saygı duyarak tabii.

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Nihat Kahveci'den olay yaratacak Fernando Santos sözleri: Valerien Ismael'de geç kalındı... - Sayfa 6

Bu kadar kötü oynayan Beşiktaş sezonu ben hatırlamıyorum ama bu iş artık yönetime de yazar yavaş yavaş…

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Nihat Kahveci'den olay yaratacak Fernando Santos sözleri: Valerien Ismael'de geç kalındı... - Sayfa 7

FERNANDO SANTOS İDDİASI

Valerien Ismael’de geç kalındı yine söylüyorum Santos’la olmuyor, olmayacak gibi de.

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