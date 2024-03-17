Nihat Kahveci’den olay yaratacak Fernando Santos sözleri: Valerien Ismael’de geç kalındı…

Beşiktaş’ın Antalyaspor’a 2-1 mağlup olduğu maçı değerlendiren Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Fernando Santos ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Nihat Kahveci mücadeleyi Nutspor YouTube kanalında değerlendirdi. Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların hocası Fernando Santos’u eleştirdi. Nihat Kahveci’nin yorumları şöyle:
BEŞİKTAŞ’A ELEŞTİRİ
Beşiktaş istikrar abidesi. Kötü bir şey konusunda Beşiktaşlı futbolcuların bu sene gösterdiği istiktar hiçbir takımda yok.
Rashica filmin sonunu kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde yazdı ve oynadı.
SERGEN YALÇIN SÖZLERİ
Sergen Hoca bu attıkları golün görüntüsünü alsın. Derslik bir gol attı, futbol bu, geriden çıkış bu. Şahane bir gol yedi Beşiktaş.
Sergen Hoca’yı şu an, yarın getirsinler ben okey derim. Antalyaspor camiasına saygı duyarak tabii.
Bu kadar kötü oynayan Beşiktaş sezonu ben hatırlamıyorum ama bu iş artık yönetime de yazar yavaş yavaş…
FERNANDO SANTOS İDDİASI
Valerien Ismael’de geç kalındı yine söylüyorum Santos’la olmuyor, olmayacak gibi de.