Öğretmen atama sonuçları e-Devlet ve MEB ekranında olacak... 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak Gözler sonuç duyurusunda

Öğretmen atama sonucu sorgulama e-Devlet ekranı MEB’den gelecek açıklama ile erişime açılacak. 20 bin öğretmen ataması için tercih başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Heyecanla beklenen öğretmen atama sonuçları bu hafta erişimde olacak. Peki, Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

Öğretmen Atama Sonuçları için beklenen gün geldi. Sözleşmeli Öğretmenlik atama başvuruları temmuz ayında alındı. Adaylar sözlü sınavlara 1 Ağustos ve 13 Ağustos tarihleri aralığında girdiler. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihleri tamamlandı. Şimdi sıra sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarında. Takvime göre atama sonuçları 1 Eylül’de erişime açılacak.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen atama sonuçları 1 Eylül tarihinde açıklanacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.

Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

İl millî eğitim müdürlükleri, illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemini ivedilikle başlatacaktır.