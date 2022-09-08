MALATYA’YI İSTANBUL’DA TANITILIYOR

5 Geleneksel İstanbul’da Malatya Tanıtım Günlerinin resmi açılışı, 22 Eylül 2022
Perşembe günü İstanbul Yenikapı’da düzenlenen törenle start aldı.
Malatya tanıtım günlerinin açılış programına, Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK
Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP İstanbul
Milletvekili Arzu Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Büyükşehir
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları,
Siyasi Parti temsilcileri, MASTÖB ve MAKON üyeleri, STK’lar, Federasyonlar,
Dernekler, Muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 22-25 Eylül tarihleri
arasında İstanbul Yenikapı’da düzenlenen ‘Malatya Tanıtım Günleri’ etkinliğinin
açılışına katılarak İstanbul’da yaşayan Malatyalılarla bir araya geldi. 25 Eylül
tarihine kadar sürecek olan etkinlik kapsamında Malatya’nın tarihi ve kültürü
başta olmak üzere turistik ve doğal güzellikleri, yöresel yemekleri ve birçok
ürün misafirlere tanıtılacak.
İmparatorluklara başkentlik yapmış önemli bir şehirde bulunduklarını belirten
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan konuşmasında,
“İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu anayurt yapan destan şehri diye
Malatya’yı tarif ediyoruz. İlk devletin, ilk gümrükleme işlemlerinin, taş
devrinden demir devrine evrilme Malatya’da zuhur etmiştir. Medeniyetin
başladığı yer Malatya’dır. Dünya’da ilk devletin kurulduğu yer Malatya’dır.
İnsanlık tarihinde bu kadar önemli olan bu şehirde yaşamak bizim için bir
şereftir aynı zamanda bir vebaldir. Bu şehirde yaşayan ve halkın teveccühü ile
yerel yönetici olarak bu şehre hizmet destanı yazmak zorundayız. Güzel bir
şehirde, imparatorluklara başkentlik yapmış bir şehirde bulunuyoruz. Necip
Fazıl Kısakürek şöyle tarif ediyor;
İstanbul,
İstanbul…
Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar;
Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar…
Gecesi sünbül kokan
Türkçesi bülbül kokan,
İstanbul,
İstanbul…
İmparatorluklara başkentlik yapmış bir yerde Malatya tanıtım günlerini icra
etmek biz Malatyalılar için de bir onurdur. Malatya Tanıtım Günleri önemlidir.
Burada hemşerilerimden şunu ifade etmek istiyorum. Malatya Tanıtım Günleri
bunu bir hemşeri buluşmasının ötesinde Malatya’nın kültürel, sosyal ve
ekonomik yönden tanıtılması için bir fırsat olarak değerlendirilmesi ve mahalle
komşularımızı buraya getirerek Malatya’mızın tanıtımını burada yapmalıyız.
Güneşin Altın Yumurtası olan kayısımızın Türkiye ve Dünya için ne kadar önemli
olduğunu anlatmamız gerekiyor. İstanbul’da gerçekleştiren bu buluşmanın
Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde
konuştu.
Kısa bir süre önce Malatya Valisi olarak atandığını belirten Malatya Valisi Hususi
Şahin, “Hep Malatya’nın güzelliklerini gördüm. Malatyalıların Malatya’ya sahip
oluşunu gördüm. Malatya’yı Malatya yapan Malatyalılardır. Malatyalıların
memleket sevgisidir. Hepimizin hedefi Malatya’yı tanıtmaktır. Malatyalıları
İstanbul’da Malatya ile buluşturmak. Memleket hasretlerini, sıla hasretlerini
mümkün olduğu kadar tatmin edecek bir hazırlık yapıldı” dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından ‘Arslantepe’den Yeditepe’ye
Malatya Tanıtım Günleri’ temasıyla İstanbul Yenikapı’da açılan stantlar gezilerek
İstanbul’da yaşayan Malatyalılar ile bir araya gelindi.