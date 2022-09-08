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MALATYA’YI İSTANBUL’DA TANITILIYOR

MALATYA’YI İSTANBUL’DA TANITILIYOR
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23 Eylül 2022 - 16:39

5 Geleneksel İstanbul’da Malatya Tanıtım Günlerinin resmi açılışı, 22 Eylül 2022

Perşembe günü İstanbul Yenikapı’da düzenlenen törenle start aldı.

Malatya tanıtım günlerinin açılış programına, Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK

Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP İstanbul

Milletvekili Arzu Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Büyükşehir

Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları,

Siyasi Parti temsilcileri, MASTÖB ve MAKON üyeleri, STK’lar, Federasyonlar,

Dernekler, Muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 22-25 Eylül tarihleri

arasında İstanbul Yenikapı’da düzenlenen ‘Malatya Tanıtım Günleri’ etkinliğinin

açılışına katılarak İstanbul’da yaşayan Malatyalılarla bir araya geldi. 25 Eylül

tarihine kadar sürecek olan etkinlik kapsamında Malatya’nın tarihi ve kültürü

başta olmak üzere turistik ve doğal güzellikleri, yöresel yemekleri ve birçok

ürün misafirlere tanıtılacak.

İmparatorluklara başkentlik yapmış önemli bir şehirde bulunduklarını belirten

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan konuşmasında,

“İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu anayurt yapan destan şehri diye

Malatya’yı tarif ediyoruz. İlk devletin, ilk gümrükleme işlemlerinin, taş

devrinden demir devrine evrilme Malatya’da zuhur etmiştir. Medeniyetin

başladığı yer Malatya’dır. Dünya’da ilk devletin kurulduğu yer Malatya’dır.

İnsanlık tarihinde bu kadar önemli olan bu şehirde yaşamak bizim için bir

şereftir aynı zamanda bir vebaldir. Bu şehirde yaşayan ve halkın teveccühü ile

yerel yönetici olarak bu şehre hizmet destanı yazmak zorundayız. Güzel bir

şehirde, imparatorluklara başkentlik yapmış bir şehirde bulunuyoruz. Necip

Fazıl Kısakürek şöyle tarif ediyor;

İstanbul,

İstanbul…

Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar;

Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar…

Gecesi sünbül kokan

Türkçesi bülbül kokan,

İstanbul,

İstanbul…

İmparatorluklara başkentlik yapmış bir yerde Malatya tanıtım günlerini icra

etmek biz Malatyalılar için de bir onurdur. Malatya Tanıtım Günleri önemlidir.

Burada hemşerilerimden şunu ifade etmek istiyorum. Malatya Tanıtım Günleri

bunu bir hemşeri buluşmasının ötesinde Malatya’nın kültürel, sosyal ve

ekonomik yönden tanıtılması için bir fırsat olarak değerlendirilmesi ve mahalle

komşularımızı buraya getirerek Malatya’mızın tanıtımını burada yapmalıyız.

Güneşin Altın Yumurtası olan kayısımızın Türkiye ve Dünya için ne kadar önemli

olduğunu anlatmamız gerekiyor. İstanbul’da gerçekleştiren bu buluşmanın

Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde

konuştu.

Kısa bir süre önce Malatya Valisi olarak atandığını belirten Malatya Valisi Hususi

Şahin, “Hep Malatya’nın güzelliklerini gördüm. Malatyalıların Malatya’ya sahip

oluşunu gördüm. Malatya’yı Malatya yapan Malatyalılardır. Malatyalıların

memleket sevgisidir. Hepimizin hedefi Malatya’yı tanıtmaktır. Malatyalıları

İstanbul’da Malatya ile buluşturmak. Memleket hasretlerini, sıla hasretlerini

mümkün olduğu kadar tatmin edecek bir hazırlık yapıldı” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından ‘Arslantepe’den Yeditepe’ye

Malatya Tanıtım Günleri’ temasıyla İstanbul Yenikapı’da açılan stantlar gezilerek

İstanbul’da yaşayan Malatyalılar ile bir araya gelindi.

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