MALATYA’YI İSTANBUL’DA TANITILIYOR

5 Geleneksel İstanbul’da Malatya Tanıtım Günlerinin resmi açılışı, 22 Eylül 2022

Perşembe günü İstanbul Yenikapı’da düzenlenen törenle start aldı.

Malatya tanıtım günlerinin açılış programına, Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK

Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP İstanbul

Milletvekili Arzu Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Büyükşehir

Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları,

Siyasi Parti temsilcileri, MASTÖB ve MAKON üyeleri, STK’lar, Federasyonlar,

Dernekler, Muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 22-25 Eylül tarihleri

arasında İstanbul Yenikapı’da düzenlenen ‘Malatya Tanıtım Günleri’ etkinliğinin

açılışına katılarak İstanbul’da yaşayan Malatyalılarla bir araya geldi. 25 Eylül

tarihine kadar sürecek olan etkinlik kapsamında Malatya’nın tarihi ve kültürü

başta olmak üzere turistik ve doğal güzellikleri, yöresel yemekleri ve birçok

ürün misafirlere tanıtılacak.

İmparatorluklara başkentlik yapmış önemli bir şehirde bulunduklarını belirten

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan konuşmasında,

“İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu anayurt yapan destan şehri diye

Malatya’yı tarif ediyoruz. İlk devletin, ilk gümrükleme işlemlerinin, taş

devrinden demir devrine evrilme Malatya’da zuhur etmiştir. Medeniyetin

başladığı yer Malatya’dır. Dünya’da ilk devletin kurulduğu yer Malatya’dır.

İnsanlık tarihinde bu kadar önemli olan bu şehirde yaşamak bizim için bir

şereftir aynı zamanda bir vebaldir. Bu şehirde yaşayan ve halkın teveccühü ile

yerel yönetici olarak bu şehre hizmet destanı yazmak zorundayız. Güzel bir

şehirde, imparatorluklara başkentlik yapmış bir şehirde bulunuyoruz. Necip

Fazıl Kısakürek şöyle tarif ediyor;

İstanbul,

İstanbul…

Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar;

Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar…