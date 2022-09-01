Sağlık Bakanlığı atama kurası için gözler bu tarihte… Sağlık personeli başvurularında son gün ne zaman? İşte merak edilen detaylar

Sağlık Bakanlığı atama kurası ile ilgili son dakika açıklama geldi. Tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası talep toplamaları başladı. “Beyaz Reform” adımı sonrasında kamuya dönüş için talepler artarken, 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için talep toplama süreci başladı. Atama kurası için talepler Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden gerçekleşecek. Peki, Sağlık personeli atama kurası başvuruları ne zaman? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

Sağlık Personeli Atama Kurası için Sağlık Bakanlığı’ndan duyuru yayınlandı. Kamu hastanelerine başvuru süreci başlamadan önce atama kurası için talep tarihleri açıklandı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 2022 yılı 3’üncü dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ile atanmak isteyen Tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için 29 Ağustos-6 Eylül 2022 tarihleri arasında talepleri toplanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, atama taleplerinin Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda toplanacağı bildirildi.

Açıklamanın devamında ise, “Kura başvurusu için, ilan metni ve kura takvimi https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacak olup, kuraya ilişkin usul ve esaslar ilan metninde belirtilecektir. Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan metninde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak olan talepler sadece münhal yer tespit çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak olup, başvuru yerine geçmeyecektir. Talepler 06.09.2022 (Saat 17:00) tarihine kadar oluşturulabilecektir.

Talep bildirimi E-Devlet şifresi ile Personel Bilgi Sistemine (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapıldıktan sonra, ana sayfada yer alan Talep Oluştur butonuna basılarak açılacak ekranda istenilen bilgiler doldurularak kaydedilecektir.