Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı

Olay, Şahinbey ilçesindeki Şehit Sinan Akdemir İlkokulu’nda meydana geldi. Sınıf öğretmeni Oğuzhan S., derste bir öğrencinin boğazını sıkıp, bağırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz Şahinbey ilçesinde bazı yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinde yayınlanan sınıf içerisindeki şiddet içerikli görüntülere sebep olan öğretmen ile ilgili ivedi bir şekilde incelemeler başlatılmış, şahıs hakkın soruşturma açılarak bugün itibarıyla açığa alınmıştır” denildi.