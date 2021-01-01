Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Gösterinin Faturası Kaymakamlığa Kesildi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Gösterinin Faturası Kaymakamlığa Kesildi
0 views
10 Eylül 2021 - 15:52
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Çarşaflı kadının zincire vurulduğu gösteri nedeniyle Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü kutlamalarında, temsili olarak çarşaflı bir kadının zincire vurulup, efeler tarafından kurtarıldığı gösteri büyük tepki çekerken, gösteriyi düzenleyen komite hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal’ın, İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekildiği ve gösteriyi düzenleyen dernekler hakkında mülkiye müfettişi görevlendirildiği ortaya çıktı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki efelerin gösterisi sırasında bir kadın, üzerine siyah çarşaf örtülüp, zincire bağlandı. Efeler, kadını zincirden kurtarırken, siyah çarşafın altından ise beyaz elbiseleriyle çıkan kadın, Türk bayrağıyla protokole poz verdi. Gösteriyle Edremit’in esareti ve kurtuluşunun anlatılmasının amaçlandığı belirtildi.

KOMİTE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gösteriyi düzenleyen komite hakkında soruşturma başlatılırken, Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal’ın, İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekildiği açıklandı.

Balıkesir Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Edremit İlçemizde 09.09.2021 Perşembe günü gerçekleşen Edremit’in Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü Kutlama Programında yaşanan gösteri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu kutlama programında yer almamasına rağmen programın uygulanması esnasında ortaya konulan, Kurtuluş Töreninin anlamıyla bağdaşmayan ve töreni tartışmaya açacak nitelikte bir gösteri icra edildiği görülmüştür.

Milli Kurtuluş Günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından Mülkiye Müfettişi talep edilmiştir. Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir. Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır.”

Çarşaflı kadının zincire vurulduğu gösteri nedeniyle Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşı Karşıtlarının Mitingine İsyan Etti !Aşı Karşıtlarının Mitingine İsyan Etti !
Futbol Federasyonu’ndan Flaş Şenol Güneş Kararı!Futbol Federasyonu’ndan Flaş Şenol Güneş Kararı!
Le Rosey’in Türkiye Sorumlusu Dolandırıcı mı?Le Rosey’in Türkiye Sorumlusu Dolandırıcı mı?
Ekrem İmamoğlu ”Adaylık” Sorusuna Yanıt VerdiEkrem İmamoğlu ”Adaylık” Sorusuna Yanıt Verdi
Sedat Peker’den Erdoğan’ın Kitabına Flaş YorumSedat Peker’den Erdoğan’ın Kitabına Flaş Yorum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Partneri İle Sarmaş Dolaş Yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gösterinin Faturası Kaymakamlığa Kesildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adaylık İçin Konuşulan İsim Polemik Yarattı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşı Karşıtlarının Mitingine İsyan Etti !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Futbol Federasyonu’ndan Flaş Şenol Güneş Kararı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Skandal Jigolo Suçlaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yıldız Tilbe TRT Spikerine Sitem Etti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Koronavirüs’e Karşı 3. Doz BioNTech Aşısı Ne Zaman Başlayacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erkekler Ağustos’ta 34 Kadını ve Altı Çocuğu Öldürdü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
8 bin 400 lira Maaşla Garson Bulamıyormuş!
SON DAKİKA HABERLERİ
Eski Partneri İle Sarmaş Dolaş YakalandıEylül 10, 2021-3:57 pm
Skandal Jigolo SuçlamasıEylül 10, 2021-2:39 pm
Yıldız Tilbe TRT Spikerine Sitem Etti!Eylül 10, 2021-2:15 pm
Koronavirüs’e Karşı 3. Doz BioNTech Aşısı Ne Zaman Başlayacak?Eylül 10, 2021-1:42 pm
Erkekler Ağustos’ta 34 Kadını ve Altı Çocuğu ÖldürdüEylül 10, 2021-1:29 pm
8 bin 400 lira Maaşla Garson Bulamıyormuş!Eylül 10, 2021-1:16 pm
Adnan Oktar Çizgi Filmi Gündem OlduEylül 10, 2021-12:36 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Süper Mini Elbisesi Olay Oldu !

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !