Ödül Töreninde Skandal !

8. Mood Ödül Töreni‘nde büyük bir skandala imza atıldı. 21 Eylül’de gerçekleşen geceyi organize eden Burak Akan, törende Umudum Olur musun? adlı derneğe bağış yapılacağını açıklamışlardı. Törende satılan eserlerin parasının yerine ulaştırılmadığı ve dernek başkanı Azra Akın’ın ise isyan ettiği öğrenildi. Gençlerin eğitimine destek veren Umudum Olur musun? derneğine bağış yapacağını açıklayan Mood Ödül Töreni yetkilileri, eserlerini hediye eden ünlüleri kandırdıkları ortaya çıktı. Törende satılan eserlerin parası yerine ulaştırılmadı..

8. Mood Ödül Töreni’nde büyük bir skandala imza atıldı. 21 Eylül’de gerçekleşen geceyi organize eden Burak Akan, törende Umudum Olur musun? adlı derneğe bağış yapılacağını açıkladı. Ünlüler, geceye eserleriyle ve katılımlarıyla destek verdi. Arzum Onan’ın bir heykelinin 100 bin TL’ye, Nurgül Yeşilçay’ın resminin ise 50 bin TL’ye satıldığı açıklandı. Yapılan bağışlar derneğe ulaşmadı. Törenin ardından geceyi düzenleyenler ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olarak sahneye çıkan Azra Akın, “İnandık ve kandırıldık, çok üzgünüm” derken, diğer sunucu Mustafa Üstündağ ise “Destek olmak için geceye katıldım. Olanlara çok üzüldüm” dedi. Dernek tarafından yasal sürecin başlatıldığı açıklandı. Umudum Olur Musun? derneğinin yönetim kurulu üyesi ve iletişimden sorumlu Yasemin Kök, yaptığı yazılı açıklamada töreni düzenleyenler hakkında gerekli yasal süreci başlattıklarını belirtti.

Çağla Şikel, Nurgül Yeşilçay, Arzum Onan, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Ayşegül Cengiz, Gamze Süner Atay, Engin Çağlar, Müft Can Saçıntı, Kamuran Akkor, Manga, Ceyhun Yılmaz ve Hakan Gence gibi pek çok saygın gazeteci ve sanatçı isim geceye Umudum Olur musun? derneğine katkı sağlamak için gecede hazır bulunmuşlardı.