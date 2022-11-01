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O Kız’dan Aşık Veysel türküsü sürprizi

O Kız’dan Aşık Veysel türküsü sürprizi
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01 Kasım 2022 - 15:34

O Kız’ın ekrana gelen 6’ncı bölümünde müzik ziyafeti de yaşandı. İki usta oyuncu Erkan Petekkaya ve Macit Koper’in Aşık Veysel’in ölümsüz eseri ‘Mecnunum Leylamı Gördüm’ şarkısını seslendirdiği o anlar izleyicinin büyük beğenisini kazandı.

Başrollerini Erkan Petekkaya, Dilin Döğer, Cengiz Orhonlu ve Sezin Akbaşoğulları’nın paylaştığı O Kız’ın yönetmen koltuğuna Deniz Yılmaz Şayir otururken, senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor.

O Kız, heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…Erkan Petekkaya: Kadir benim için büyük bir riskti ama bu riski göze aldım

Gerek yer aldığı projeler gerekse canlandırdığı karakterler ile her daim büyük övgü alan usta oyuncu Erkan Petekkaya O Kız’da kendi deyimiyle “riskli ve çok zor” olan Kadir’e hayat veriyor.

O Kız’dan Aşık Veysel türküsü sürprizi

Kadir’e evet demeden önce oldukça zorlandığını dile getiren oyuncu “Biraz zor oldu, çok zor bir rol çünkü. İlk başladığım günden baya bir düşündüm. Oynasam mı? Oynamasam mı? diye… Ama sonunda mesleki olarak bana katacaklarına inandığım için bu riski göze aldım. Büyük bir riskti aslında. Ama zannediyorum ki fena olmadı. Daha da iyi olacak. Çok farklı, çok zor bir karakter. Kadir için, bir sürü şey çalıştım. Araştırma yaptım, günlerce haftalarca uyumadım. Ama doğru bir yolu yakaladığıma inanıyorum.” dedi.

 

O Kız’dan Aşık Veysel türküsü sürprizi

O Kız’ın hikayesinin aslında yeni başladığına değinen oyuncu “Hikaye ile ilgili çok bir şey söyleyemem ama daha çok başındayız diyebilirim. Daha çok genişleyecek, çok açılacak hikayemiz. Ne düğümler ne çözülmeler var.” dedi.

 

O Kız’dan Aşık Veysel türküsü sürprizi

O Kız heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D’de…

O KIZ’IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

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O Kız’dan Aşık Veysel türküsü sürprizi
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