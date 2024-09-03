Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi sızdı!

Özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya hakkında son olarak bebek bekledikleri haberi gündem olmuş ve Altunkaya, “Her iki ayda bir benim hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin…” diyerek çıkan haberleri yalanlamıştı.