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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi sızdı!

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi sızdı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Eylül 2024 - 18:08
Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi ortaya çıktı. Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı, kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile 4. evliliğini yapacak. Çiftin 4 Eylül Çarşamba akşamı gerçekleşecek düğün davetiyesinde siyah tasarım hakimken davetiyede bulunan not dikkatlerden kaçmadı.

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! Üzerinde yazan not dikkat çekti… - Sayfa 1

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı.

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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! Üzerinde yazan not dikkat çekti… - Sayfa 2

Birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen çift, 4 Eylül Çarşamba akşamı Esma Sultan Yalısı’nda ‘evet’ diyecek.

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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! Üzerinde yazan not dikkat çekti… - Sayfa 3

DİKKAT ÇEKEN NOT

Dördüncü kez nikah masasına oturacak Acun Ilıcalı, yakın arkadaşlarının olduğu küçük bir grupla düğün yapmayı planlıyor.

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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! Üzerinde yazan not dikkat çekti… - Sayfa 4

Evlenmek için saatler sayan çiftin düğün davetiyesi sosyal medyaya sızdı.

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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! Üzerinde yazan not dikkat çekti… - Sayfa 5

Bazı detaylar ise gündem oldu.

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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! Üzerinde yazan not dikkat çekti… - Sayfa 6

SİYAH RENK HAKİM

Siyah renginin hakim olduğu davetiyede çift davetlilerden törende sosyal medya kullanmamalarını rica etti.

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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! Üzerinde yazan not dikkat çekti… - Sayfa 7

Tamamen siyah bir tema seçilen davetiyede Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya davetlilere, “Lütfen, sosyal medya olmasın.” diye not düştü.

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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! Üzerinde yazan not dikkat çekti… - Sayfa 8

Özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya hakkında son olarak bebek bekledikleri haberi gündem olmuş ve Altunkaya, “Her iki ayda bir benim hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin…” diyerek çıkan haberleri yalanlamıştı.

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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! Üzerinde yazan not dikkat çekti… - Sayfa 9

İşte gündem olan o davetiye…

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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! Üzerinde yazan not dikkat çekti… - Sayfa 10
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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! Üzerinde yazan not dikkat çekti… - Sayfa 11
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