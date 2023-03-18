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O helikopterin pilotu YPG’li çıktı: Bir değil, iki hava aracı düşmüş

O helikopterin pilotu YPG’li çıktı: Bir değil, iki hava aracı düşmüş
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18 Mart 2023 - 11:02

Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK ile bağlantılı esrarengiz helikopter kazasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre bir değil, iki helikopter düştü. Pilotlardan birinin ise terör örgütü PKK/YPG’den ‘Şervan Kobani’ olduğu bildirildi.

Kuzey Irak’taki gizemli helikopter kazasına dair, ana gövdesini terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) açıklama geldi. Olaydan iki gün sonra yapılan açıklamada, kazada düşen helikopter sayısı iki olarak belirtildi. Daha önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 7 kişi taşıyan Eurocopter AS350 tipi bir helikopterin düştüğünü, bölgedeki ikinci helikopterin ise uzaklaştığını açıklamıştı.

İSİM VERDİLER

SDG’nin açıklamasında, “15 Mart akşamı Süleymaniye’ye doğru hareket halindeki iki helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle düşmesi sonucu Şervan Kobani komutasındaki 9 kişinin öldüğü” bilgisi yer aldı. SDG, hava aracındakilerin ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon kapsamında görev yaptığını savundu. SDG, Duhok’un Çemanke kasabasında düşen helikopter dışında ikinci aracın nereye düştüğüne dair bilgi vermedi.

ERBİL AÇIKLAMIŞTI

SDG, Erbil yönetiminden kazada ölenlerin kendilerine iade edilmesini istedi. İlk helikopterin düşmesi sonrası bölgeye giden Erbil’e bağlı Peşmergelerin, 7 PKK’lının cansız bedenini olay yerinden aldıkları açıklanmıştı.

PKK REDDETMİŞTİ

Bu arada Erbil merkezli Rûdaw televizyonu, Şervan Kobani kod adlı Abdo Mustafa Abdi’nin Duhok’ta düşen ilk helikopterin pilotu olduğunu bildirdi. Kazanın hemen ardından terör örgütü PKK, helikopterleri olmadığını belirterek olayla bağlarını reddetmişti. Haber ajansı AP’ye konuşan PKK sözcüsü Zagros Hiwa, helikopterin ABD liderliğindeki koalisyona ait olabileceğini ve YPG üyelerini taşıyor olabileceğini söylemişti. Öte yandan olaya ilişkin değerlendirme yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, “PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım” dedi.

 

O helikopterin pilotu YPG’li çıktı: Bir değil, iki hava aracı düşmüş

YPG’li ‘Şervan Kobani’ kod adlı Abdo Mustafa Abdi’nin Duhok’ta düşen helikopterin pilotu olduğu öne sürüldü.

 

PENTAGON: BİZ EĞİTMEDİK

SDG’nin dünkü açıklamasından saatler önce ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, kendilerinin SDG’ye pilotluk eğitimi vermediğini söyledi. Sözcü Ryder gazetecilerin sorusu üzerine, “Bildiğim kadarıyla (SDG’ye helikopter pilotluğu eğitimi) vermiyoruz” yanıtını verdi.

ABD ‘BİZİM DEĞİL’ DEMİŞTİ

Kaza sonrası Irak ve Türkiye düşen helikopterin kendilerine ait olmadığını açıklayınca gözler ABD’ye çevrilmişti. ABD de DEAŞ karşıtı koalisyon kapsamında bölgede faaliyet göstermediklerini belirterek, helikopterin kendilerine ait olmadığını açıklamıştı. Biri Avrupa üretimi Eurocopter AS350 olduğu anlaşılan, diğerinin modeli ise belirsiz iki helikopterim mülkiyetinin kime ait olduğu henüz belirsiz.

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