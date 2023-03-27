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İmza sayısıyla gündem olan Ahmet Özal bombaladı! ‘200 liraya imza verenler var…’

İmza sayısıyla gündem olan Ahmet Özal bombaladı! ‘200 liraya imza verenler var…’
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27 Mart 2023 - 18:01
“Oyumuz yüzde 25” diyerek iddialı bir çıkış yapan Türkiye İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, şu ana kadar 1361 imza toplayarak 100 binin çok gerisinde kaldı. Konu hakkında konuşan Özal, bazı büyük partilerin bazı adaylara imza verdirmek için otobüs kaldırdığını belirterek, “Seçim kurullarının önünde bazı adamlar oluşmuş. 200 lira ver imza vereyim. Çadır tiyatrosuna döndü bu iş.” dedi.

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