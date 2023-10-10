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TBMM’de RTÜK’e 3 yeni üye seçilecek!

TBMM’de RTÜK’e 3 yeni üye seçilecek!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ekim 2023 - 9:29

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) 3 yeni üye seçimi gerçekleştirilecek.

TBMM Genel Kurulu’nda, bugün Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) 3 üye seçilecek.

Seçimler, AK Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanlarına düşen birer üyelik için yapılacak.

AK Parti, mevcut RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile Hayri Genç’i aday olarak bildirirken, CHP, mevcut üye İlhan Taşcı ile Ali Taştan’ın isimlerini sundu. Yeşil Sol Parti ise RTÜK üyesi olarak Necdet İpekyüz ve Abbas Kılıçoğlu’nu aday gösterdi.

Her partinin bildirdiği iki adaydan birisi RTÜK üyesi olarak seçilecek.

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