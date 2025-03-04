NURGÜL YEŞİLÇAY’DAN ASMALI KONAK İTİRAFI

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yıllar sonra “Asmalı Konak” dizisiyle ilgili unutulmaz anılarını paylaştı. Televizyon dünyasının en çok sevilen projelerinden biri olan Asmalı Konak, 2002 yılında büyük bir ilgiyle izlenmişti. Yeşilçay, Bahar karakterini canlandırarak adını geniş bir kitleye duyurmuştu. Ancak, bu rolün teklif edilme süreci ve Yeşilçay’ın o dönemdeki kariyer planları, yeni açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi.

İlk Reddi ve Sonraki Gelişmeler

Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak teklifini ilk aldığında kariyerinde başka bir yol izlemeyi düşünüyordu. İkinci Bahar dizisini tamamlayan ve eğitimine devam etmeye karar veren Yeşilçay, birçok teklifi reddetmişti. Başarılı oyuncu, o dönemde kendi kişisel gelişimine ve eğitimine odaklanmak istemişti. Ancak, akademik kariyerine odaklandığı süreçte bir de “işi unutulmuş” hissi yaşamaya başlamıştı.

Kariyerinde Dönüm Noktası

Eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk kariyerine devam etmek isteyen Yeşilçay, o dönem İstanbul’a dönmeyi ve yeniden tekliflere açık olmayı düşündü. Ancak, o zamanlarda tekliflerin gelmemesi, Yeşilçay’ın oyunculuk kariyerine olan inancını sorgulamasına neden olmuştu. Kendini unutulmuş hisseden oyuncu, İzmir’e taşınmayı planladı. Bu süreçte bir telefon geldi ve hayatı değişti.

“Asmalı Konak” Teklifi ve Abdullah Oğuz

Yeşilçay, yıllar sonra dönemin ünlü yönetmeni Abdullah Oğuz’un kendisini arayarak İstanbul’a dönmesini istediğini söyledi. Bu telefon görüşmesi, oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktasıydı. Yeşilçay, bu teklifi kabul etti ve Asmalı Konak dizisinde Bahar karakteriyle büyük bir çıkış yaptı. Abdullah Oğuz’un ısrarı sayesinde oyuncu, İstanbul’a geri döndü ve Asmalı Konak sayesinde kariyerinin zirvesine ulaştı.

“Asmalı Konak”ın Etkisi ve Geriye Dönük Bakış

Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak dizisinin kariyerine olan katkısını her zaman takdirle anıyor. Dizi, ona geniş bir izleyici kitlesi kazandırmanın yanı sıra, televizyon dünyasında önemli bir yer edinmesine de olanak sağladı. Yeşilçay, dizinin başarısının ve aldığı teklifin, onun oyunculuk kariyerinde çok önemli bir yer tuttuğunu belirtiyor.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/