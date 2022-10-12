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NURGÜL YEŞİLÇAY, İRAN’DA YAŞADIKLARINI ANLATTI

NURGÜL YEŞİLÇAY, İRAN’DA YAŞADIKLARINI ANLATTI
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12 Ekim 2022 - 17:09

Ceyda Düvenci, programında ağırladığı meslektaşı Nurgül Yeşilçay’a, koronavirüs pandemisi öncesi rol aldığı, İran’da çekilen ‘Beautiful Jinn’ (Güzel Cin) filmini hatırlatarak, “Okuduğum kadarıyla rahatsız mı oldular, seni istemediler mi bir şeyler oldu orada. Hafızamda bu var. Şimdi bağımsız ödül aldığın İran filmini soruyorum” diyerek konuya girdi.

‘POZ VERİRKEN BAŞIMDAKİ ÖRTÜ DÜŞMÜŞ’

Başarılı oyuncu, “Orada ne oldu biliyor musun? Tam gündemle alakalı” diyerek, İran’da yaşadıklarını ilk kez anlattı:

“Bizim diziler dünyada çok satıldığı için İran’da da seviliyorum, sağ olsunlar ben de İranlıları seviyorum. Teklif getirildi, İran sinemasını da çok sevdiğim için gittim. İsfahan’da çekiyoruz filmi, çok güzel bir yer. Merak ediyorum, sokakta geziyorum. İran’da başörtüsünü saçının her tarafını kapatarak takmıyorsun, saçların görülebiliyor, sadece bir örtünün olması şart. İran’a girdiğiniz anda turist de olsan, vatandaş da olsan onu takıyorsun. Takmayı alışmamışsın ya, düşen de bir şey. Bunun bu kadar ciddiye alındığını tahmin etmedim çünkü önümden saç görünüyor, yandan saç görünüyordu. Ben poz verirken başımdaki örtü arkaya doğru düşmüş. Bu basında bir yer aldı, İran basınında. Olay bir büyüdü, bir büyüdü. ‘Hadsiz’ yazanlar var, ‘Ne demek başını örtmemek?’ yazanlar var.”

‘BİR YERE KENDİ ÖRF ADETİNLE GİDEMEZSİN’

Yeşilçay, “Ne demek örtmemek? Ben zaten örf, adet severim. Sen bir yere gidip de kendi örf adetinle gidemezsin. Ben senin evine gelsem, evinin kuralları vardır. Bazı kurallar vardır, uymak zorundasındır. Saygı da bunu gerektirir. İran haklı çok tatlı bir halk. Sonra kendi kendine sonra çözüldü sorun. İkiye ayrıldılar, bir kesim ‘Kız başını kapatmış işte’ dedi, ‘Kendi kendine açılmış’ dediler ama o ara çok rahatsız olanlar oldu. Yaşadığım şu an o kadar güncel bir konu ki zaten. Müthiş bir baskı var, dışarıdan gelen bir insan olarak ben de öyle hissettim. Düşün İranlı kadınlar neler yaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘BAĞIMSIZ FİLMCİLERDEN ÖDÜL ALDIM’

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haziran ayında Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, “Oynadığım bir İran filmiyle Amerika bağımsız filmcilerden ödül aldım. Pandemi falan bitti nihayet! Artık sinema filmlerinin tek tek görücüye çıkma vakti” mesajını yazmıştı.

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