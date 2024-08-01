Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den havuz başında bikini şovu

Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, uzun bir süre önce Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Tatil için Bali’ye giden ünlü çiftten Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızı Yasmin Erbil, uzun bir süre önce Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Mutlu birlikteliklerine hız kesmeden devam eden Erbil ile Poyraz, tatil için Bali’ye gitti.

Buradan sık sık paylaşımda bulunan ünlü çiftten Erbil, çok konuşulan Instagram pozlarına yenilerini ekledi.

Yeşil bikinisi ile kamera karşısına geçen Erbil, leopar desenli elbisesini giydiği anları kayıt altına alarak Instagram’da paylaştı.

Erbil kısa sürede gündem olan paylaşımına “Leopar kadını” notunu ekledi.

YASMİN ERBİL KİMDİR?

Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar’ın kızı. 2 Aralık 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Yasmin, ailenin ikinci çocuğu. Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar, 1989 yılında evlenmiş ve Yasmin’in doğumundan bir yıl sonra, 1996 yılında yollarını ayırmışlardı.

Yasmin Erbil, eğitim hayatına İstanbul’da başlamış ve Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde öğrenim görmüştü.

Yasmin’in, Mehmet Ali Erbil’in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında bir ablası ve Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında bir erkek kardeşi bulunmakta.

Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden giderek oyunculuk ve sunuculuk kariyerine adım atmıştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Yasmin, Instagram’da geniş bir takipçi kitlesine sahip.