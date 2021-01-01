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Hadi Özışık’ın Çektiği Video Gündeme Oturdu

Hadi Özışık’ın Çektiği Video Gündeme Oturdu
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06 Ekim 2021 - 14:45

Sedat Peker’in ifşalarıyla gündem olan Hadi Özışık, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde fiyatların uygun olduğunu göstermeye çalıştığı video ile gündeme oturdu.

Türkiye, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulacak bin adet Tarım Kredi Kooperatifi marketlerini konuşuyor. Erdoğan ve hükümet temsilcilerine göre; bu marketler, “zincir marketler yüzünden” artan gıda fiyatlarının düşmesini sağlayacak.

Erdoğan ve AKP’li isimlerin açıklamalarının ardından, iktidara yakın medya da bu konuyu gündemine aldı. Bu isimlerden bir tanesi de organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşalarıyla gündeme gelen Hadi Özışık.

Özışık ve ekibi, program sırasında bazı gıda ürünlerinin fiyatlarını, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki fiyatlarla kıyaslamak istedi. Ancak yayın sırasında beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Toz şeker, yeşil mercimek, salça gibi ürünlerinin fiyatlarını Migros gibi zincir market fiyatlarıyla karşılaştıran Özışık, her defasında fiyatların kuruş farkıyla da olsa ucuz ya da çok küçük bir farkla daha yüksek olduğunu gördü.

Videoda durumu toparlamaya çalışan Özışık, “Ya hu Mustafa, sen bunları özellikle mi seçtin? Bak bunlar fiyatları sonradan indirmiş olabilirler” dedi. Özışık’ın incelemenin sonundaki gülüşü ise sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

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