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NİLSU BERFİN AKTAŞ VE ANIL ALTAN HAKKINDAKİ AŞK İDDİASINA YANIT

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Nilsu Berfin Aktaş ve Anıl Altan Hakkındaki Aşk İddialarına Yanıt Geldi

Son dönemin gündemden düşmeyen isimleri Nilsu Berfin Aktaş ve Anıl Altan, birlikte görüntülenmelerinin ardından “aşk yaşıyorlar” iddialarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Anıl Altan’ın eşi Pelin Akil ile ayrılığının ardından bu söylentiler daha da dikkat çekti.

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Anıl Altan: “Spor Çıkışı Tanıştık”

Anıl Altan, hakkında çıkan haberler üzerine yaptığı açıklamada, Nilsu Berfin Aktaş ile yalnızca spor salonu çıkışı tanıştıklarını belirterek, çıkan aşk dedikodularını yalanladı. Altan, “Birlikte yaşamıyoruz, sadece tanışıyoruz” diyerek haberlere gülümsediğini ifade etti.

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Bodrum’da Görüntülenmişlerdi

İkili geçtiğimiz günlerde Bodrum’da birlikte görüntülendi. Bu görüntüler magazin basınında “yeni bir aşk mı başlıyor?” şeklinde yorumlandı. Ancak taraflardan gelen açıklamalar, henüz bir ilişki başlamadığını ve iddiaların abartıldığını ortaya koydu.

NİLSU BERFİN AKTAŞ VE ANIL ALTAN HAKKINDAKİ AŞK İDDİASINA YANIT
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