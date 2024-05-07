Alyansı da kocası da ortada yok! Arkanı dön ve çık

Hollywood ünlülerini bir araya getiren Met Gala dün gece düzenlendi. Şarkıcı Jennifer Lopez geceye tek başına katılınca ayrılık dedikoduları da gün yüzüne çıktı.

Uzun süren bir ayrılığın ardından Temmuz 2022’de evlenen oyuncu Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in ilişkileri yine gündemden düşmüyor. Dün gece düzenlenen Met Gala’ya tek başına katılan ve alyansını takmadığı görülen Lopez’in kocası Affleck ile aralarının kötü olduğu iddia edildi.

Kulislerde ise Ben Affleck’in yeni filmi “The Accountant 2″nin çekimleri için Los Angeles’ta olduğu iddia edildi. İkilinin yakın çevresi çiftin yoğun iş programları yüzünden bir araya gelemediklerini iddia etti.