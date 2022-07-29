Netflix’te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı…

Netflix’te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 18-24 Temmuz haftasında en çok izlenen yapımlar belli oldu.
İşte Netflix Türkiye’de bu hafta en çok izlenen 10 film…
10. Anka
9. Too Old for Fairy Tales
8. Aşkın Kıyameti
7. Ölüler Vadisi
6. Afacanlar: İş Başa Düştü
5. Persuasion
4. Deniz Canavarı
3. Black and Blue
2. Hep Yek 4: Bela Okuma Altan
1. The Gray Man
İşte Netflix Türkiye’de bu hafta en çok izlenen 10 dizi…
10. Kördüğüm
9. Erşan Kuneri (1. Sezon)
8. The Spanish Princess (1. Sezon)
7. Kuş Uçuşu (1. Sezon)
6. Alba (1. Sezon)
5. The White Queen (1. Sezon)
4. Stranger Things (4. Sezon)
3. Mezarlık
2. The White Princess (1. Sezon)
1. Resident Evil (1. Sezon)