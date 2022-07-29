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Netflix’te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı…

Netflix’te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı…
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29 Temmuz 2022 - 14:40
Türkiye’de 3 milyonu aşkın abonesi bulunan çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler ve diziler belli oldu.

Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 1

Netflix’te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 18-24 Temmuz haftasında en çok izlenen yapımlar belli oldu.

İşte Netflix Türkiye’de bu hafta en çok izlenen 10 film…

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 2

10. Anka

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 3

9. Too Old for Fairy Tales

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 4

8. Aşkın Kıyameti

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 5

7. Ölüler Vadisi

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 6

6. Afacanlar: İş Başa Düştü

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 7

5. Persuasion

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 8

4. Deniz Canavarı

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 9

3. Black and Blue

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 10

2. Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 11

1. The Gray Man

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 12

İşte Netflix Türkiye’de bu hafta en çok izlenen 10 dizi…

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 13

10. Kördüğüm

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 14

9. Erşan Kuneri (1. Sezon)

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 15

8. The Spanish Princess (1. Sezon)

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 16

7. Kuş Uçuşu (1. Sezon)

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 17

6. Alba (1. Sezon)

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 18

5. The White Queen (1. Sezon)

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 19

4. Stranger Things (4. Sezon)

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 20

3. Mezarlık

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 21

2. The White Princess (1. Sezon)

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Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 22

1. Resident Evil (1. Sezon)

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