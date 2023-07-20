Melek Mosso’dan sevgilisiyle aşk pozları! Bikinili pozlarıyla gündem oldu!

Sevgilisiyle tatile çıkan şarkıcı Melek Mosso, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşınca gündem oldu. Ünlü şarkıcı aşk dolu pozlarına “Gittim, gördüm, sevdim” notunu düşerken, kalçasındaki ejderha dövmesi dikkat çekti.
Yoğun konser maratonuna tatil arası veren şarkıcı Melek Mosso, sevgilisi Serkan Sağdıç’la tatile çıktı. Ünlü şarkıcı, sevgilisiyle aşk dolu pozlarını Instagram hesabından paylaştı.
“GİTTİM, GÖRDÜM, SEVDİM”
Ekim ayında nikah masasına oturmak için gün sayan ve sevgilisi ile aşk dolu pozlar veren ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı karelere “Gittim, gördüm, sevdim” yazdı.
EJDERHA DÖVMESİ
Melek Mosso’nun kalça pozu ve ejderha dövmeleri takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem oldu.