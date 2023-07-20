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Melek Mosso’dan sevgilisiyle aşk pozları! Bikinili pozlarıyla gündem oldu!

Melek Mosso’dan sevgilisiyle aşk pozları! Bikinili pozlarıyla gündem oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Temmuz 2023 - 14:13
Sevgilisiyle tatile çıkan şarkıcı Melek Mosso, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşınca gündem oldu. Ünlü şarkıcı aşk dolu pozlarına “Gittim, gördüm, sevdim” notunu düşerken, kalçasındaki ejderha dövmesi dikkat çekti.
Melek Mosso'dan sevgilisiyle aşk pozları! Bikinili pozlarıyla gündem oldu! - Sayfa 1

Sevgilisiyle tatile çıkan şarkıcı Melek Mosso, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşınca gündem oldu. Ünlü şarkıcı aşk dolu pozlarına “Gittim, gördüm, sevdim” notunu düşerken, kalçasındaki ejderha dövmesi dikkat çekti.

Melek Mosso'dan sevgilisiyle aşk pozları! Bikinili pozlarıyla gündem oldu! - Sayfa 2

Yoğun konser maratonuna tatil arası veren şarkıcı Melek Mosso, sevgilisi Serkan Sağdıç’la tatile çıktı. Ünlü şarkıcı, sevgilisiyle aşk dolu pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Melek Mosso'dan sevgilisiyle aşk pozları! Bikinili pozlarıyla gündem oldu! - Sayfa 3

“GİTTİM, GÖRDÜM, SEVDİM”

Ekim ayında nikah masasına oturmak için gün sayan ve sevgilisi ile aşk dolu pozlar veren ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı karelere “Gittim, gördüm, sevdim” yazdı.

Melek Mosso'dan sevgilisiyle aşk pozları! Bikinili pozlarıyla gündem oldu! - Sayfa 4

EJDERHA DÖVMESİ

Melek Mosso’nun kalça pozu ve ejderha dövmeleri takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Melek Mosso'dan sevgilisiyle aşk pozları! Bikinili pozlarıyla gündem oldu! - Sayfa 5
Melek Mosso'dan sevgilisiyle aşk pozları! Bikinili pozlarıyla gündem oldu! - Sayfa 6
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