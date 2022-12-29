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Necati Ateş, Abdullah Avcı’ya seslendi! ‘Ne oldu bu takıma’

Necati Ateş, Abdullah Avcı’ya seslendi! ‘Ne oldu bu takıma’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Aralık 2022 - 11:50
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi ev sahibi Karagümrük 4-1 kazandı. Maç sonrası eski futbolcu Necati Ateş, Trabzonspor’un teknik adamı Abdullah Avcı hakkında dikkat çekici sözler kullandı.
Necati Ateş, Abdullah Avcıya seslendi Ne oldu bu takıma

Trabzonspor, Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk oldu. Heyecan dolu mücadeleyi Fatih Karagümrük 4-1’lik skorla kazandı. Maçın ardından eski futbolcu Necati Ateş, TRT Spor da Trabzonspor’un mağlubiyetini yorumladı. Bunun yanında teknik direktör Abdullah Avcı hakkında sert sözler kullandı.

VISCA SAKATLANDI 

Bordo-mavililerde Edin Visca, maçın 47’nci dakikasında kendisini yere bıraktı. Tecrübeli futbolcu kenara omzunu işaret etti ve değişiklik talebinde bulundu. Bordo-mavililerde, Edin Visca’nın yanına sağlık görevlileri geldi ve kenara ‘değiştirin’ denildi. Trabzonspor’da kaptanlar Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür, Edin Visca’nın sakatlığı sonrası adeta yıkıldı. İki futbolcu ellerini başına götürdü. Trabzonspor’da omzuna sargı sarılan Edin Visca kenara geldi.

İşte Necati Ateş’in sözleri… 

Müsabakayı kazanan Karagümrük’ü tebrik ederek başlayan Necati Ateş, “Fatih Karagümrük’ü tebrik ediyorum. Çok net bir galibiyet aldılar. Trabzonspor net bir oyunla kazandığı Fenerbahçe maçı sonrası ciddi bir hezimet aldı. Sadece kötü oynamadılar, aynı zamanda çok kötü de bir skor aldılar” dedi.

“FUTBOLDA DÜN YOKTUR” 

Abdullah Avcı’nın performansını eleştiren eski futbolcu, “Futbolda dün yoktur bugün vardır. Kimse sizin Fenerbahçe maçınızı konuşmaz. Bugünün mağlubiyetini konuşur. Abdullah Avcı çok kötü bir performans sergiledi. Özellikle değişikliklerde çok yanlış yaptı” sözlerini kullandı.

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Yapılan hamlelerin yanlış olduğunu dile getiren Ateş, “Orta saha oyuncusu Gbamin’i savunmaya alıp Hüseyin’i çıkarması yanlış bir hamleydi. Maç 5-1 de 6-1 de bitebilirdi. Fenerbahçe maçında oynanan iyi oyunun hiçbir anlamı kalmadı. Oyunda hata, oyunun içinde hata… Maçı kaybetmek için uğraştı Trabzonspor” ifadelerini kullandı.

 

Necati Ateş, Abdullah Avcıya seslendi Ne oldu bu takıma

“NE OLDU BU TAKIMA?” 

Trabzonspor hakkında konuşan eski futbolcu, “Antalyaspor’dan sonra en farklı yenilgisi oldu. Biz 3 gün önce hem hocayı hem de oyunu burada övdük. Çok iyi oynadı ve daha farklı da bir derbi zaferi alabilirdi. Bugüne baktığımız zaman, bu 3 günde ne oldu da her şey tersine döndü?” dedi.

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