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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu büyülüyor!

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu büyülüyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Aralık 2022 - 11:12
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu büyülüyor

Fenerbahçe’nin milli oyuncusu Ferdi, Jorge Jesus ile çıkışı devam ediyor.

Fenerbahçe’de geçen sezon müthiş bir çıkış yakalayan, bu sezon da Jorge Jesus dokunuşlarıyla performansını katlayan Ferdi Kadıoğlu göz kamaştırıyor.

Rakip hücumdayken forvetlere göz açtırmayan bir sol bek olarak mücadele eden Ferdi, Fenerbahçe hücuma çıkarken pas trafiğini organize eden bir virtüöz gibi hareket ediyor. Takım hücumdayken bitirici ortalar yapan, harika ara paslar atan kanat bek rolüne bürünen genç futbolcu ihtiyaç halinde sağ bek olarak da takımına katkı veriyor.

Önceki akşam Hatay karşısında da gol ve asist üretmemesine rağmen Ferdi taraftarca maçın kahramanı seçildi. 93 kez topla buluşup 65 isabetli pasla yüzde 92’lik bir oran yakalayan Ferdi Kadıoğlu 9 ikili mücadele kazandı, 4 çalım attı, 2 de şut pası verdi.

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AVRUPA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Bu sezon 14’ü Süper Lig, 8’i Avrupa, 1’i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 23 maça çıkan Ferdi 2 de asist yaparken birçok Avrupa kulübünün de radarında.

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