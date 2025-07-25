Hakan Sabancı’dan Hande Erçel’e romantik paylaşım

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel’le ilişkisine dair yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla yine gündeme oturdu. İtalya’nın gözde turizm merkezlerinden Amalfi’de tatil yapan çift, romantik anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Sabancı’nın, Hande Erçel’in deniz kenarında oturduğu bir fotoğrafı Instagram hikayesinde paylaşması büyük yankı uyandırdı. Paylaşımda herhangi bir not yer almasa da, görselin verdiği mesaj oldukça netti: “Manzaram sensin.” Bu jest, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edildi ve binlerce yorum aldı.

SOSYAL MEDYADA AŞK RÜZGARI: TAKİPÇİLERDEN BEĞENİ YAĞDI

Fotoğrafın yayılmasının ardından sosyal medyada Sabancı’ya ve çifte övgü dolu yorumlar geldi. Kullanıcılar, “Manzara harika ama Hande daha güzel”, “Gerçek aşkın tanımı” ve “Bu paylaşım aşkın göstergesi” gibi ifadelerle romantik jesti yorumladı.

Özellikle magazin takipçileri, bu paylaşımın çiftin ilişkisinin ciddiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Hakan Sabancı ve Hande Erçel, sık sık ayrıldıkları yönünde çıkan dedikodulara böylece sessiz ama etkili bir cevap vermiş oldu.

İKİLİ LÜBNAN’DAN SONRA AMALFİ’DE

Hakan Sabancı ve Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Lübnan’da modacı Elie Saab’ın oğlunun düğününe katılmış, oradaki görünümleriyle sosyal medyada gündem olmuştu. Düğün sonrası İtalya’ya geçen çift, Amalfi kıyılarında romantik bir tatil yapıyor. Tatil boyunca çekilen kareler, hem magazin basınının hem de hayranlarının yakın takibinde.

Sabancı’nın yaptığı bu paylaşım, tatilin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Fotoğrafın estetik yapısı ve duygusal göndermesi, hem Hande Erçel hayranlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını etkiledi.

GÜÇLÜ İLİŞKİ MESAJI

Çiftin bu paylaşımı, bir süredir medyada dolaşan “ayrıldılar mı?” sorularına da dolaylı bir yanıt niteliğindeydi. Birlikte geçirdikleri romantik tatil ve gelen paylaşımlar, ilişkilerinin oldukça sağlam temellere dayandığını gösterdi.

Ünlü çiftin paylaşımlarının ardından, sosyal medya gündeminde saatlerce üst sıralarda yer aldı. Hande Erçel’in doğal güzelliği, Hakan Sabancı’nın romantik tavırları ile birleşince, ortaya masalsı bir kare çıktı.